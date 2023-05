Escolhas de Montenegro para autárquicas implicam mexidas na lista das europeias

O chefe da delegação dos eurodeputados do PSD, José Manuel Fernandes, pode ter de sair para se candidatar a Braga em 2025. Margarida Balseiro Lopes e Paulo Cunha na calha para as europeias.

Com a ambição de recuperar uma diferença de mais de 11 pontos percentuais face ao PS nas eleições europeias de 2024, o líder do PSD está confrontado com uma série de decisões difíceis para formar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu. Não é só a escolha do cabeça de lista – que ainda não está fechada em Rui Moreira –, mas também a necessidade de encaixar os representantes das regiões autónomas e, acima de tudo, garantir nomes de peso para as próximas autárquicas. É possível que Paulo Rangel se mantenha na lista, mesmo que não seja o número um, mas há outros nomes como o de Paulo Cunha ou o de Margarida Balseiro Lopes, ambos vice-presidentes do partido, na calha para entrar. De saída pode estar José Manuel Fernandes, que tem experiência autárquica, para ser o candidato à Câmara de Braga em 2025.