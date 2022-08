Paulo Cunha anuncia recandidatura à liderança da distrital de Braga do PSD

Autárquicas de 2025 são a prioridade do vice-presidente do partido. As eleições para a distrital de Braga estão marcadas para o dia 12 de Setembro.

O novo vice-presidente do PSD Paulo Cunha, que entrou para a equipa de Luís Montenegro no último congresso, anunciou nesta segunda-feira a sua recandidatura à liderança da distrital de Braga do partido e revelou que as eleições municipais de 2025 pesaram na sua decisão de avançar para um novo mandato.

“Não escondo que a proximidade das eleições autárquicas e a percepção da ajuda que poderei dar ao sucesso das nossas diversas candidaturas teve um peso significativo nessa decisão”, declarou Paulo Cunha, explicando que depois da apresentação da sua candidatura, o passo seguinte passa por “pormenorizar um ideário que seja o guião para o mandato e constituir as equipas com condições para o implementar”.

O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão reforçou, em declarações ao PÚBLICO, que a questão autárquica “será central” neste segundo mandato como presidente da distrital social-democrata de Braga e, em seu entender, “esta é a altura de começar a cuidar do assunto.”

Com Ricardo Rio (PSD) a cumprir o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Braga, Paulo Cunha não esconde que se vai empenhar para que os sociais-democratas mantenham a presidência da autarquia e, por isso, revela que vai envolver no processo autárquico não apenas o actual presidente da câmara e a comissão política concelhia, mas também a sociedade civil bracarense.

“As eleições autárquicas serão o ponto forte do meu mandato e esse tema é muito importante e reclama uma atenção atempada”, justificou, afirmando que se recandidata ao cargo nas eleições de 10 de Setembro a pensar sobretudo no “sucesso” do partido nas autárquicas de 2025.”

No balanço que fez de dois anos na liderança da estrutura distrital, Paulo Cunha reconhece que “não foi um período pleno de êxitos”, mas disse também estar convicto de que “todos fizeram tudo quanto estava” ao seu alcance, “reforçando a posição do PSD na sociedade civil e o seu entrosamento com as instituições do distrito de Braga.”

Para o candidato, “é tempo de olhar para o futuro. “Senti-me convocado a reflectir acerca da minha utilidade para o futuro do PSD no distrito de Braga. Mais do que a minha disponibilidade e motivação, ponderei a especial circunstância que o PSD viverá no próximo ciclo político nos âmbitos distrital e nacional”, afirmou.

“O novo enquadramento nacional, o facto de o PSD ser presidido pelo dr. Luís Montenegro, cujas condições políticas e humanas muito aprecio, a circunstância de o secretário- geral ser o nosso companheiro Hugo Soares, de quem nos consideramos próximos, permite-me concluir que teremos um enquadramento nacional facilitador da acção política distrital”, assume Paulo Cunha.