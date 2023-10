Gaza, o rectângulo onde se define o futuro do Médio Oriente

Israel impôs um bloqueio à Faixa de Gaza em 2007, quando o Hamas passou a ter o controlo do território. As entradas e saídas de pessoas e bens são limitadas e fazem-se apenas por duas passagens oficiais. O bloqueio aplica-se também no Mediterrâneo e, em 2022, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, afirmou que “em grande parte devido ao bloqueio, à pobreza, a altos níveis de desemprego e outros factores, quase 80% dos habitantes de Gaza dependem de assistência humanitária”.

Na sequência do ataque do Hamas, Israel decretou um “cerco total” a Gaza, privando os habitantes de acesso a bens alimentares, electricidade e água potável provenientes do seu território. A única central eléctrica da Faixa, que depende do combustível israelita, parou de funcionar na quarta-feira.