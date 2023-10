Fim-de-semana na TV: A Voz Humana, Obscuro Domínio e muito kung fu

CINEMA

O Último Imperador

Nos Studios, sábado, 11h17

Epopeia histórica sobre a vida de Pu Yi, o último imperador da China. A realização é de Bernardo Bertolucci, o primeiro cineasta ocidental autorizado a filmar na Cidade Proibida. É ali que Pu Yi, coroado antes dos três anos, vive encerrado e é educado por um diplomata britânico (Peter O’ Toole). Mas terá de enfrentar as tempestades políticas do seu país. Entre dezenas de prémios, o filme ganhou os nove Óscares para os quais foi nomeado em 1988.

A Rapariga no Comboio

AMC, sábado, 22h13

Adaptação do best-seller da inglesa Paula Hawkins, com realização de Tate Taylor e argumento de Erin Cressida Wilson. Rachel (Emily Blunt, nomeada para o BAFTA) faz o mesmo percurso de comboio todos os dias. Pela janela, observa um casal aparentemente perfeito. Sente-se cada vez mais ligada a eles e a uma ideia de amor inabalável, até reparar em algo perturbador.

Posto Avançado do Progresso

RTP2, sábado, 22h55

Final do século XIX. Dois portugueses deixam Lisboa e rumam a uma zona remota do rio Congo, para coordenar um posto comercial. Depois de vários problemas, vêem-se sozinhos no coração da floresta tropical. Nuno Lopes, Ivo Alexandre e David Caracol interpretam esta adaptação livre de um conto de Joseph Conrad, escrita e realizada por Hugo Vieira da Silva.

Mulher Que Segue à Frente

Hollywood, domingo, 16h10

O segundo filme de Susanna White baseia-se numa história real. Em 1890, Caroline Weldon (Jessica Chastain) vai de Nova Iorque ao Dakota para pintar um retrato de Touro Sentado (Michael Greyeyes), o líder da tribo sioux hunkpapa. Acaba por se tornar secretária e confidente do retratado e por se envolver intensamente na luta pelos direitos dos nativos americanos.

À Procura de Uma Estrela

Fox Life, domingo, 22h20

O chef Adam Jones ganhou duas estrelas Michelin quando ainda era muito jovem. Mas a carreira promissora colapsou quando se deixou levar pelo consumo de drogas. Agora, empenhado em refazer a sua vida, decide começar do zero em Londres. Só precisa de uma equipa de sonho que esteja tão motivada como ele.

Bradley Cooper, Sienna Miller, Uma Thurman, Emma Thompson, Omar Sy e Daniel Brühl dão vida a esta comédia dramática realizada por John Wells e escrita por Steven Knight.

A Voz Humana

RTP1, domingo, 00h55

Há vários anos que Pedro Almodóvar tencionava adaptar ao cinema a peça A Voz Humana (1930), de Jean Cocteau, à qual já tinha pedido elementos emprestados em filmes como Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos. Há vários anos também que o cineasta espanhol queria fazer um filme em inglês.

Ambas as vontades se cumpriram, em plena pandemia, com esta curta de meia hora centrada numa mulher (Tilda Swinton), também ela à beira de um ataque de nervos, que acabou de ser abandonada pelo amante. Este filme passou nos cinemas seguido de uma entrevista a Almodóvar e Swinton, feita pelo crítico britânico Mark Kermode. O mesmo acontece neste serão de domingo, na RTP1.

DOCUMENTÁRIOS

A Revolta

RTP2, sábado, 1h25

Depois da Antologia do Pequeno Machado, em que recorria à ficção para retratar a vivência da comunidade caribenha em Londres, o cineasta e artista visual Steve McQueen assinou, em 2021, esta minissérie de três episódios sobre outros três eventos decisivos para a experiência negra no Reino Unido, desta feita em formato documental.

Todos aconteceram em 1981: primeiro, o incêndio de New Cross, que resultou na morte de 13 jovens negros; segundo, o Dia de Acção da Comunidade Negra em que 20 mil pessoas manifestaram a sua revolta em Londres; e finalmente os motins de Brixton. Co-dirigida por McQueen e James Rogan, A Revolta ganhou o BAFTA de melhor série factual. A RTP2 emite-a sábado, domingo e segunda.

Victoria’s Secret: Anjos e Demónios

TVCine Edition, domingo, 11h35

Matt Tyrnauer, jornalista e realizador responsável, por exemplo, pelo documentário Valentino: O Último Imperador, assina esta minissérie que documenta a ascensão e queda da marca de lingerie que, durante anos, transformou supermodelos em “anjos” de tamanho único a desfilarem nas passarelas.

Mas o foco é outro: Les Wexner, o homem que fez milhões à frente da empresa, até ficar sob escrutínio por causa das suas estreitas ligações pessoais e profissionais a Jeffrey Epstein, o magnata financeiro condenado por crimes sexuais.

Israel: Um Produto do Holocausto?

História, domingo, 19h21

Apresentado como uma chave para perceber as complexas origens geopolíticas do conflito israelo-palestiniano, o documentário foca-se, nos “acontecimentos que desembocaram na fundação do Estado de Israel e os vínculos com Estaline e a antiga URSS”, faz saber o canal.

ESPECTÁCULO

Obscuro Domínio

RTP2, sábado, 22h01

Estreia. Três performers e um pianista dão vida a esta homenagem a Eugénio de Andrade (1923-2005), criada por Daniel Gorjão para a RTP2 a propósito do centenário do nascimento do poeta.

Anuncia-se como um objecto híbrido de teatro, televisão e, claro, poesia. Mais: pretende ser um “lugar onde a poesia se faz corpo, onde esse corpo encontra outros corpos, onde esses corpos se transfiguram numa paisagem sensorial, límpida, ardente, solar”, habitada por temas como “a natureza, o desejo, a morte ou o próprio ofício da poesia”, explica a sinopse.

Os intérpretes são André Loubet, Duarte Melo e Nuno Nolasco, com Máximo ao piano. O título vem de Obscuro Domínio, o livro de 1971 em que aparecem poemas como Ariadne ou Arte de navegar. Chega ao segundo canal neste sábado, depois de ter tido a sua antestreia, há uma semana, na ModaLisboa.

​MÚSICA

Joep Beving: Misty Fest 21

RTP2, domingo, 23h12

Concerto do pianista e compositor holandês Joep Beving, realizado no Auditório de Espinho, em Novembro de 2021, à boleia do Misty Fest. Na bagagem trouxe Henosis, álbum de ambiente orquestral e electrónico, lançado em 2019 e vencedor de um prémio Edison. Num repertório com composições descritas como “música para os sonhos”, há também lugar à melancolia, ao isolamento e à saudade, notas de um 2020 pandémico presentes em canções como Solitude ou Saudade de Gaia.

INFANTIL

O Panda do Kung Fu (VP)

Disney Channel, sábado, 15h15

O panda Po trabalha na loja de noodles do pai ganso, mas sonha lutar ao lado dos maiores mestres do kung fu. Por obra do destino, é escolhido para salvar o vale de um vilão. Assim começa a sua formação com o mestre Shifu, que sabe que, para transformar Po num guerreiro, terá de o levar a transformar as suas supostas fraquezas em forças.

John Stevenson e Mark Osborne realizaram, em 2008, esta aventura nomeada para o Óscar de melhor filme de animação. Teria continuação na sequela de 2011, dirigida por Jennifer Yuh Nelson e também indicada para a estatueta dourada, e num terceiro capítulo lançado em 2016, com Alessandro Carloni a co-realizar com Nelson. Estes são emitidos logo de seguida, em modo maratona. Entretanto, o quarto capítulo do franchise está a ser produzido e tem chegada anunciada aos cinemas para Março de 2024.

PJ Masks: Power Heroes

Disney Junior, sábado, 16h

Novos episódios da série animada em torno de Catboy, Gekko e Corujinha, três pequenos amigos que, à noite, salvam o dia. Ao trio da série original PJ Masks, que adapta à televisão os livros do francês Romuald Racioppo, Power Heroes veio juntar seis cúmplices de heroísmo e novos vilões.

Snoopy e Charlie Brown: Peanuts - O Filme (VP)

Hollywood, domingo, 7h55

Charlie Brown, Lucy, Snoopy e companhia são os protagonistas deste filme de 2015 em que as novas técnicas de animação se combinam com a fidelidade às tiras da banda desenhada original criada nos anos 1950 por Charles M. Schulz. A realização é de Steve Martino; o argumento, de Craig e Bryan Schulz (filho e neto de Charles M. Schulz).

L.O.L.! Surprise: O Filme (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

A popular linha de bonecas saltou, em Agosto de 2021, para uma série de televisão. Dois meses depois, chegava esta versão em filme, com realização de Alex Kamb, em que a história envolve precisamente a produção de um filme.