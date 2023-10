Um orçamento forte e um PSD fraco

Neste Poder Público analisamos a semana política, com particular destaque para a entrega do Orçamento do Estado para 2024.

No último episódio, gravado no rescaldo do 5 de Outubro, prometemos falar sobre o Orçamento do Estado, que foi entregue no início da semana. Começamos o episódio com um elogio ao ministro das Finanças, Fernando Medina, por ter deixado cair a tradição antiga e nada amigável de entregar os orçamentos em cima da meia-noite e usar até ao último minuto disponível para fazer acertos. Isto até gerou situações cómicas em que, com a pressa, se entregou uma pen sem nada lá dentro ou teve de se adiar a conferência de imprensa para a manhã seguinte.

Pelo segundo ano consecutivo, Medina entregou o OE à hora do almoço e fez a conferência de imprensa às três da tarde, o que deu tempo aos jornalistas, comentadores, analistas e consultoras de analisar os dados e apresentar um trabalho mais reflexivo no jornal do dia seguinte.

