A longevidade aumentada ou realidade diminuída?

Este mês o crédito do tema terá de ser dado à demógrafa e amiga Maria João Valente Rosa, especialista em envelhecimento, que partilhou comigo um artigo de Setembro do The Economist no qual se discutia a longevidade. Não se imagina descoberta mais promissora (ou mais lucrativa) do que o elixir da juventude.

Essa poção mágica que milagrosamente nos conservaria jovens e ativos por mais tempo. Não é, portanto, de admirar, que quer universidades, quer empresas, procurem desenfreadamente a receita do rejuvenescimento celular que em teoria permitirá um aumento do nosso tempo de vida, e que abundem as páginas de descobertas, receitas, mezinhas e teorias acerca do assunto. Muitas destas apoiadas em algumas descobertas científicas, mas ainda longe de estarem comprovadas para a espécie humana. A par de obter informação, é igualmente importante ser crítico, que estimular o cérebro também nos ajuda a envelhecer melhor.

Por que envelhecemos? Quando começamos a envelhecer? Qual é o marcador do envelhecimento? Há um limite para o quanto podemos envelhecer? Essas perguntas têm sido ativamente exploradas pela humanidade nas últimas centenas de anos, quer a nível biológico quer filosófico. No entanto, apesar dos avanços recentes na biologia molecular e genética, os mistérios que controlam a longevidade humana ainda não foram desvendados.

Muitas teorias foram propostas para explicar o processo de envelhecimento, dividindo-se em duas correntes principais. Uma, mais clássica, defende que o envelhecimento celular resulta de acumulação de lesões no ADN (a informação genética) e interações ambientais, levando a mutações sequencias ou stress oxidativo. A outra, mais moderna, defende que o envelhecimento é programado, e segue um cronograma biológico, tal como os processos que regulam o crescimento e o desenvolvimento na infância. Essa regulação da expressão genética de fatores, teria impacto nos sistemas celulares envolvidos na manutenção, reparação e defesa celulares, tais como a senescência celular, o sistema endócrino (nomeadamente as vias de sinalização da insulina), e a resposta imunitária.

Com este conhecimento, o passo seguinte é manipular os processos biológicos associados ao envelhecimento e testar se retardam o envelhecimento e/ou prolongam a esperança média de vida. Uma das intervenções mais conhecidas e exploradas envolve a dieta, originalmente aplicada a roedores por meio da restrição calórica e proteica, que tem tido resultados contraditórios em termos de qualidade da longevidade obtida. Outros estudos envolvem fármacos que afetam as vias biológicas relevantes. Um deles é a metformina, que foi aprovada para o tratamento da diabetes tipo 2; outro é a rapamicina, um imunossupressor usado em transplantes de órgãos.

Outro caminho é desenvolver medicamentos que eliminem as células "senescentes" cuja capacidade de remoção por via natural, diminui com a idade. Daí a investigação de potenciais medicamentos "senolíticos" cuja segurança de ação , ainda não foi totalmente estabelecida, isto é não sabemos ainda se há efeitos secundários noutras células. Há equipas de investigação em todo o mundo a estudar processos de rejuvenescimento de células e tecidos por manipulação dos "marcadores epigenéticos", pequenas marcas que assinam o nosso ADN em locais específicos e que se acumulam com a idade, tentando dessa forma regular a produção de genes específicos.

Mas será que a longevidade absoluta é a solução? Retardar o envelhecimento corporal não mudará o facto de que poucas destas abordagens terem impacto no envelhecimento cerebral e estes mecanismos quase não se aplicarem às células nervosas, os neurónios. Por outro lado, a maioria destas intervenções pró-longevidade foram feitas em modelos não-humanos muito simples, como a mosca da fruta, Drosophila melanogaster, ou o nemátodo simples, o verme Caenorhabditis elegans, que têm um potencial de translação para a terapêutica humana muito limitado.

Nenhuma destas ideias foi formalmente testada até agora em pessoas, em parte devido ao facto das agências de aprovação de medicamentos não reconheceram o envelhecimento como uma patologia tratável, tornando difícil registar os ensaios. Por sua vez estes ensaios implicam monitorizar milhares de pessoas ao longo de muitos anos, o que aumenta o custo e a complexidade associados. Um dos ensaios clínicos que está em curso, "Targeting Ageing with Metformin" (TAME) seguirá 3000 americanos entre os 60 e 70 anos para analisar se este fármaco tem impacto na qualidade de envelhecimento e na longevidade.

É pouco provável que se descubra ‘o elixir ou o gene da juventude’, porque o envelhecimento é o resultado de vários fatores. Em vez disso, intervenções combinadas interagirão e provavelmente serão mais eficazes do que qualquer uma delas isoladamente, e incluirão alterações genéticas, farmacologia, dieta, e procedimentos fisiológicos/cirúrgicos. Os efeitos terão de ter em conta todas as manifestações do envelhecimento, e analisar com cuidado o impacto nas doenças específicas associadas à idade, na inflamação, na fragilidade e autonomia, e na mortalidade dependente da idade, para uma perspetiva mais completa e honesta.

Enquanto aguardamos por dados mais convincentes, nada melhor que o magnífico — e único romance — de Oscar Wilde, no qual o jovem Dorian Gray deseja que o retrato envelheça no seu lugar reclamando as marcas da sua decadência física, enquanto a sua aparência permanece intocada pelo tempo (O retrato de Dorian Gray), ao som da óbvia música “When you are old and lonely” dos Magnetic Fields.

