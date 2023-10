Inflação nos EUA mantém-se nos 3,7% em Setembro

A subida dos preços dos combustíveis e da habitação levou a taxa de inflação homóloga dos Estados Unidos a manter-se nos 3,7% em Setembro, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho, esta quinta-feira.

Na comparação face a Agosto, o índice de preços no consumidor (IPC) norte-americano subiu 0,4%. As taxas de inflação homóloga e mensal ficaram ligeiramente acima do que esperavam os analistas económicos ouvidos pela Reuters, que previam taxas de 3,6% e 0,3%, respectivamente.

No entanto, a inflação subjacente, indicador que exclui os preços mais voláteis dos produtos energéticos e alimentação e que os economistas consideram que traduz melhor as tendências de longo prazo, recuou para 4,1% em Setembro, em termos homólogos (comparando com os 4,3% de Agosto).

A CNBC refere que o índice de preços da habitação – que pesa cerca de um terço no índice global – subiu 0,6% em termos mensais e 7,2% em termos homólogos e foi o factor que mais pesou na subida da inflação em Setembro.

Os custos energéticos aumentaram 1,5% em termos mensais, apesar de uma diminuição de 0,5% face ao mesmo período do ano passado, enquanto os preços dos bens alimentares aumentaram 0,2% pelo terceiro mês consecutivo (em termos homólogos, a subida foi 3,7%).

Apesar de estar longe dos 9,1% atingidos em Junho de 2022, a inflação homóloga nos Estados Unidos mantém-se acima da meta de 2% da autoridade monetária norte-americana, a Reserva Federal (ou Fed), que fez várias subidas de juros nos últimos 18 meses.

Ainda assim, segundo a Reuters, nos mercados financeiros acredita-se que o banco central irá, na próxima reunião de política monetária, no final deste mês, voltar a deixar as suas taxas de juro intocadas, já que alguns responsáveis da instituição têm manifestado preocupação com as subidas dos juros dos títulos de dívida de longo prazo dos Estados Unidos.

Desde Março de 2022, a Fed já subiu a taxa de juro directora em 525 pontos-base, para o actual intervalo entre 5,25% e 5,50%. Com a economia norte-americana a dar mostras de vitalidade, espera-se que o preço do dinheiro continue elevado nos próximos tempos.

Em Setembro, foram criados 336 mil empregos, o máximo em oito meses e quase o dobro daquilo que esperavam os analistas ouvidos pela Reuters.

Esta quinta-feira, o Departamento do Trabalho também divulgou que o número de pedidos de subsídio de desemprego estabilizou nos 209 mil, na semana terminada a 7 de Outubro, abaixo dos 210 mil esperados pelos analistas.