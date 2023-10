A Sibila, de Eduardo Brito, ou o impulso de “querer que o cinema diga a palavra”

“Leste A Sibila?” À pergunta feita pelo produtor Paulo Branco, Eduardo Brito respondeu com um “sim” que acompanhou por um abanar negativo da cabeça. “Li-o muito jovem e é um livro muito duro para se perceber aos 16 anos. O que está ali em jogo é duríssimo”, diz o realizador, que se estreou na longa-metragem justamente com o romance considerado obra magna de Agustina Bessa-Luís e por muitos considerado “impossível” de transpor para cinema. A Sibila, o filme, chega agora às salas de cinema, uma hora e vinte para entrar na vida de Quina que conhecemos a partir da narração de Germa, outra das protagonistas. Era assim no livro. Continua a ser assim no filme, mas com traços, imagens, diálogos, ambientes inspirados noutras obras de Bessa-Luís.

