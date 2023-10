Incêndio residencial em Vigo mata três crianças e a mãe

Pai das crianças que morreram e irmã de seis anos transportados para o hospital com ferimentos. Autoridades investigam origem do incêndio.

Quatro pessoas morreram – três crianças e a mãe – num incêndio que deflagrou na madrugada desta quarta-feira num edifício em Vigo, na Galiza. Os menores têm entre os 9 e os 14 anos, contando-se também entre as vítimas mortais a mãe das crianças, uma mulher com cerca de 30 anos.

No total, registaram-se nove feridos no incêndio, três em estado grave. O pai das crianças que morreram e uma irmã de seis anos foram transportados para o hospital com ferimentos provocados pelas chamas.

O incêndio está a ser agora alvo de investigação criminal por parte das autoridades. Ouvidos pelo jornal Faro de Vigo, alguns vizinhos relembram que ocorreu um despejo há poucos dias no prédio e apontam o dedo a um antigo vizinho revoltado. Foi criado um perímetro de segurança junto ao edifício para que a polícia possa recolher provas que expliquem a origem deste incêndio.

Os bombeiros de Vigo precisaram de combater as chamas durante três horas até que o fogo fosse dado como controlado. Um dos bombeiros teve de ser assistido por inalação de fumo.

Foram destacados psicólogos especializados em emergências graves para ajudar as pessoas afectadas. Há vários desalojados, aguardando-se uma solução de habitação para quem não conseguir voltar às residências atingidas pelas chamas.