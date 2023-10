Icónicas guitarras de Eric Clapton e Kurt Cobain à venda em leilão

Há mais de mil artigos em leilão no Hard Rock Cafe de Nashville, entre 16 e 18 de Novembro, na exposição “Played, Worn & Torn: Rock’n’Roll Iconic Guitars and Memorabilia”.

Duas guitarras icónicas tocadas por Eric Clapton e Kurt Cobain, dos Nirvana, poderão render, cada uma, entre um milhão e dois milhões de dólares quando forem a leilão em Novembro.

A "The Fool" de Clapton, uma guitarra psicadélica pintada, era conhecida pelo seu som único. George Harrison, dos Beatles, deu-a a Clapton depois de a sua guitarra ter sido roubada. "Foi a guitarra que ele usou para criar o famoso som de mulher que os guitarristas de hoje tentam recriar, 50 anos depois", revela Martin Nolan, fundador da Julien's Auctions.

Com êxitos como "Bell Bottom Blues", "Cocaine" e "Layla", Clapton ganhou 18 prémios Grammy e foi integrado no Rock and Roll Hall of Fame em 2000.

A outra guitarra, também avaliada entre u milhão e dois milhões de dólares, é a guitarra de Kurt Cobain, a "SkyStang I", que o artista tocou durante a sua última actuação pública na digressão de concertos "In Utero" dos Nirvana.

Descrita como o seu "cavalo de batalha" devido à quantidade de vezes que a utilizou durante a digressão, a guitarra ainda tem as mesmas cordas e até apresenta uma fita preta a cobrir o nome da marca Fender, uma vez que "Kurt odiava patrocínios e marcas corporativas", diz Nolan.

O recorde mundial de venda de uma guitarra foi estabelecido em Junho de 2020, quando a guitarra Martin D-18E de 1959 que Cobain tocou na sua aparição de 1993 no programa "MTV Unplugged" foi vendida por mais de seis milhões de dólares.

Cobain popularizou o grunge rock no início da década de 1990. Os Nirvana chegaram ao sucesso pop com o êxito "Smells Like Teen Spirit", o primeiro single do segundo álbum da banda, "Nevermind", lançado em 1991.

O leilão inclui também objectos que pertenciam a Cobain, incluindo o seu casaco de malha, calças de ganga e um maço de cigarros. O vocalista dos Nirvana foi encontrado morto, aos 27 anos, na sua casa em Seattle, em Abril de 1994.

Uma parte das receitas da guitarra reverterá a favor da Kicking the Stigma, uma iniciativa no domínio da saúde mental.

Também estão à venda o corpete de Amy Winehouse da sua actuação nos Brit Awards, jóias pertencentes a Prince e Elvis Presley, e artigos do espólio de Frank Zappa, incluindo a primeira guitarra que comprou.