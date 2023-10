Montenegro anuncia que é recandidato à liderança do PSD após as europeias

O presidente do PSD anunciou na noite desta segunda-feira que será recandidato à liderança do partido, independentemente do resultado nas eleições europeias de Junho de 2024. Em entrevista à TVI/CNN, Luís Montenegro frisou que o partido quer “ganhar” as eleições para o Parlamento Europeu, mas garantiu que será novamente candidato a líder do PSD independentemente do resultado naquela eleição.

Numa altura em que crescem as expectativas em torno do regresso de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD, o actual líder garantiu que será recandidato na próxima disputa eleitoral interna, que se realiza após as europeias. “Vou recandidatar-me porque faço uma avaliação positiva do trabalho que tenho vindo a fazer", afirmou, depois de questionado sobre se as europeias são “de vida ou de morte” para a sua liderança. Esse trabalho, prosseguiu, "está a dar ao PSD uma possibilidade de se poder afirmar como geradora de uma maioria parlamentar". O PSD terá eleições internas depois das europeias do próximo ano.

Questionado sobre se já sabe quem vai ser o cabeça de lista nas europeias, o líder do PSD respondeu afirmativamente, mas escusou-se a partilhar o nome.