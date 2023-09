Rendas vão aumentar 6,9% em 2024, confirma o INE

Sem uma intervenção do Governo, as rendas actualmente em vigor poderão mesmo ser sujeitas a uma actualização de 6,9% no próximo ano. O dado definitivo foi divulgado, nesta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando a estimativa inicial que já tinha sido publicada no final do mês passado. O Governo continua, para já, sem esclarecer se irá impor algum travão a esta actualização, à semelhança do que fez neste ano.

Em causa estão as normas do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) e do Novo Regime do Arrendamento Rural que determinam que os senhorios podem actualizar o valor das rendas estabelecidas nos contratos de arrendamento em vigor, anualmente, em função da variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, sem a componente de habitação, registada em Agosto do ano anterior a que respeita a actualização, de acordo com os dados apurados pelo INE.

Esse indicador, segundo os valores agora confirmados pelo INE, fixou-se em 6,94% em Agosto deste ano, o que significa que o coeficiente de actualização de rendas no próximo ano será de 1,0694. É preciso recuar até 1993 (altura em que este indicador chegou aos 8%) para encontrar um aumento anual mais elevado.

Significa isto que, por cada 100 euros de renda, os senhorios poderão pedir mais 6,94 euros por mês no próximo ano, se assim o entenderem (já que a actualização não é obrigatória). Assim, e a título de exemplo, uma renda que hoje seja de 500 euros poderá ser actualizada para 534,7 euros a partir de 2024.

Isto, se o Governo não vier a intervir nesta matéria, tal como fez este ano. Perante os elevados níveis de inflação registados já desde o ano passado, o Governo decidiu impor um limite à actualização de rendas em 2023, impedindo que a mesma fosse feita de acordo com a inflação e determinando uma taxa de actualização mais baixa.

Em concreto, definiu que as rendas só poderiam ser actualizadas num máximo de 2%, muito abaixo da actualização de 5,43% que, tendo em conta a inflação do ano anterior, os senhorios poderiam implementar se o Governo não tivesse imposto aquele travão. Em contrapartida, e para compensar os senhorios afectados por este limite, o Governo decidiu conceder um apoio para cobrir as perdas dos proprietários, uma compensação atribuída por via fiscal.

Contudo, para já, o Governo continua sem esclarecer se será imposto novo travão à actualização de rendas. Há vários meses que tem sido questionado sobre este assunto, mas manteve, até agora, que este assunto ficaria "em análise até existirem dados definitivos". Após a divulgação dos dados definitivos nesta terça-feira, o PÚBLICO já questionou novamente o Ministério da Habitação sobre este tema, aguardando resposta.

