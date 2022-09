Aumento das rendas no próximo ano fica limitado a 2%

A actualização das rendas em 2023 não poderão exceder os 2%, abaixo do se resultaria da aplicação da fórmula de cálculo em vigor, que resulta da variação da inflação (sem habitação) no final de Agosto, e que seria de 5,43%. Ou seja, o aumento não pode ultrapassar os dois euros por cada 100 euros de renda, significativamente abaixo dos 5,43 euros que resultariam sem a intervenção do Governo.

A medida, anunciada esta noite pelo primeiro-ministro, António Costa, só terá impacto nas actualizações das rendas que estão indexadas à inflação no próximo ano, e será acompanhada de compensações aos proprietários a nível fiscal, em sede de IRS e IRC. Essa compensação corresponderá à diferença entre o amento de 2% e o que resultaria da aplicação de 5,43%, adiantou o governante.

O limite ou travão à actualização das rendas, uma das oito medidas para apoiar as famílias aprovadas esta segunda-feira pelo Governo, é idêntico ao anunciado em Espanha e fica abaixo da actualização de 3,5% fixado em França.

Já para as famílias que compraram casa com recurso a crédito, e que estão, gradualmente, a sofrer um agravamento das prestações significativos, na sequência da subida acelerada das taxas Euribor (que estão na base da mais de 90% dos contratos), não foi anunciada qualquer medida de apoio.

A actualização das rendas em função da variação média do índice de preços no consumidor registado, sem a componente da habitação, nos 12 meses terminados em Agosto do ano anterior, abrange a maioria dos mais de 900 mil contratos arrendamento habitacional e os de arrendamento comercial existentes em Portugal. De fora ficam os arrendamentos habitacionais anteriores a 1990 e os contratos comerciais anteriores a 1995, que ainda beneficiam do regime transitório de congelamento até Maio de 2023, ou ainda os contratos em que foi fixado pelas partes outro tipo de actualização.

Nos casos em que o podem fazer, caberá aos proprietários decidir se actualizam ou não as rendas, nos casos em que o podem fazer. Já os inquilinos têm de o acatar, podendo sempre fazer uma contraproposta, ou cessar o contrato, uma decisão difícil tendo em conta a escassez de imóveis e o aumento geral dos novos arrendamentos.

Os inquilinos, nomeadamente através da Associação Lisbonense de Proprietários, pediam um travão à actualização mais ambicioso, até 1%. Enquanto os proprietários rejeitavam a limitação dos aumentos através de uma decisão administrativa, defende em alternativa um apoio directo aos inquilinos.