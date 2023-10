Vestidos de noiva do casamento “real” foram inspirados em Letizia ou Meghan?

A filha do herdeiro presuntivo da coroa portuguesa casou-se no sábado na Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Usou dois vestidos assinados por Luzia Nascimento.

Quando se desvendaram os vestidos de noiva de Francisca de Bragança foi inevitável tecer comparações com outras criações icónicas dos casamentos da realeza europeia. Terá sido inspirado no vestido da rainha Letizia de Espanha? Ou o vestido da festa no de Meghan Markle? A costureira Luzia Nascimento reconhece as semelhanças, mas assegura que foi tudo feito “ao gosto” da filha do herdeiro presuntivo da coroa portuguesa, sem tentativa de copiar ninguém. “Não inventei nada. Toda a gente se inspira em alguma coisa”, declara ao PÚBLICO.

O decote do vestido da cerimónia de Maria Francisca, que se casou no sábado, 7 de Outubro, na Basílica do Palácio de Mafra, é semelhante ao de Letizia. A espanhola casou-se em Maio de 2004, com um dramático vestido de inspiração sevilhana em seda natural, com bordados nas mangas compridas, na saia e no decote, com motivos de flor-de-lis, espigas de trigo e flores — uma criação de Manuel Pertegaz (1918-2014). No final dos anos 60, o costureiro espanhol foi convidado para suceder a Christian Dior, em Paris, proposta que recusou, mantendo-se em Barcelona.

O dramatismo e exuberância do vestido de Letizia não se viu na peça criada por Luzia Nascimento para Maria Francisca, até porque a espanhola seria a futura rainha e a portuguesa é apenas a quarta na linha presuntiva de sucessão. Todo em micado de seda em corte de linha A, o vestido de Francisca só tinha apliques de renda com contas no punho, uma sugestão feita pela própria costureira, já que a jovem noiva preferia que fosse tudo o mais simples possível.

Foto Reuters/Pool

Foto Maria Francisca e o marido Duarte Rui Gaudêncio

“É a cara da Francisca. Não queria decotes, nem nada muito aberto”, revela. Luzia terá feito quatro propostas de decote em pano-cru para o vestido, entre o quadrado, que não favorecia a noiva, e o redondo, que seria o mais expectável. O resultado é um decote em V muito discreto. “A silhueta sempre foi aquela e a manga a três quartos também. A dúvida estava no decote”, conta a costureira. E insiste: “Não o escolheu porque era parecido com o da Letizia. Nem falámos nisso.”

A peça foi feita durante um mês e meio por Luzia e pela equipa de cinco costureiras que tem no ateliê da Póvoa de Santa Iria. “Acima de tudo, a infanta queria estar confortável e ter uma peça com que se identificasse”, resume, contando que ajudou a noiva a vestir-se em casa dos pais, em Sintra, antes da cerimónia em Mafra. “Só me dizia que o vestido era uma segunda pele.”

A criação foi complementada com um véu em tule de seda, muito leve e, claro, confortável, como exigia a noiva. Luzia Nascimento garante não ter oferecido nenhuma das peças. “Foram trabalhos normais. Não ofereci absolutamente nada.”

Foto Luzia Nascimento MATILDE FIESCHI

Meghan Markle ou Francisca de Bragança?

Também foi Luzia a assinar o segundo vestido, que Francisca usou para a festa no serão de sábado, na casa de Duarte Pio e Isabel de Herédia, em Sintra. A peça em crepe de seda distinguiu-se pela “cava italiana” que prende no pescoço e revela os ombros, bem como parte das costas. “Foi a noiva que escolheu e queria leveza para poder dançar”, explica a costureira.

Ao contrário do vestido de Meghan Markle, semelhante em quase tudo, o de Francisca tinha apliques da mesma renda com contas na zona do pescoço ─ a mesma que foi usada no vestido da cerimónia. “A ideia é usar o vestido depois noutras ocasiões”, revela Luzia.

Foto Meghan Markle e o príncipe Harry Reuters/Pool

Uma vez mais, garante que a ideia não era copiar o vestido da mulher do príncipe Harry. “É uma cava italiana. Usa-se agora, como se usava há 50 anos e se vai continuar a usar. Ninguém cria nada de novo. De onde é que copiou o estilista que fez o vestido da Meghan?”, defende.

Foi Stella McCartney a assinar o vestido que Meghan Markle usou para o jantar de casamento, em Maio de 2018, igualmente em crepe de seda com uma gola alta e ombros descobertos. Comparações à parte, Francisca de Bragança já está casada com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins.