Casamento de Francisca de Bragança: rissóis e Habsburgos no “calhau” de Mafra

Uma fantasia colectiva com o patrocínio do Presidente da República, presidente do Governo da Madeira, presidente da Câmara de Lisboa. Todos quiseram aparecer na fotografia.

Em 1995, estava bastante gente no casamento de Duarte Pio e Isabel Herédia no Mosteiro dos Jerónimos. Em 2023, no casamento de Francisca de Bragança e Duarte Martins, estava alguma gente: entre convidados — 1200 — e populares, o número chegará aos três mil. No essencial, o casamento deste sábado foi igual a qualquer outro em Portugal: noivos felicíssimos, uma missa bonita, convidados arranjados. No acessório, o casamento deste sábado foi diferente de qualquer outro em Portugal: havia Habsburgos, passou em directo na televisão e aconteceu no Convento de Mafra.