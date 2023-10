Trabalhistas britânicos reúnem-se para converter o optimismo num plano vencedor

Animado com a vantagem sobre os conservadores nas sondagens e com os sinais eleitorais positivos da Escócia e de Inglaterra, o Labour junta-se em congresso de olho num triunfo nas eleições de 2024.

Uma semana depois de o Partido Conservador se ter reunido em Manchester para um congresso que foi visto como o derradeiro teste à capacidade mobilizadora do primeiro-ministro, Rishi Sunak, antes das eleições legislativas, previstas para o próximo ano, agora é a vez do maior partido de oposição do Reino Unido juntar os seus militantes para tentar demonstrar que é possível converter o favoritismo – e um certo estado de euforia que se sente no partido – numa estratégia eleitoral vencedora ao nível nacional.