La lhéngua pai

“Nunca me hei de squecer d’adonde bengo”, dezie Cristèle Alves Meira, la realizadora de “Alma Viva”, ganhador de l Globo de Ouro para filme mais buono an 2023, filmado na Junqueira, cunceilho de l Bumioso, cacho de tierra que fai parte de la mediabal Tierra de Miranda, ne l Nordeste Stramuntano.

Cuido que se puode dezir que todos ls stramuntanos assinában la fraze i, stou cierto, ne l sou coraçon acarinórun la realizadora patrícia deilhes. Se ye cierto que na todos ls lhugares hai mais ou menos amor a la tierra que mos biu nacer, Trás ls Montes an geral i la Tierra de Miranda an special, son murcheiros adonde esse sentimiento medra lhibre andrento de ls peitos. Tal cumo Torga, l grandíssemo poeta stramuntano, mos ansinou: Adonde stubir un stramuntano stá qualqueira cousa de special, que nun se berga. I porquei? Porque, mesmo arrancado i plantado outra beç, el reçuma l ceçon d’adonde naciu. Cuorre-le nas benas la fuorça de las peinhas, hemoglobina que nunca perde la quelor.”

You falo disto porque, quando falamos de acarinar l’eidentidade (quien somos, “d’adonde bengo”), la lhéngua que falamos ye cousa cimeira i primeira. La lhéngua mai, aqueilha que mamamos ne l cuolho, la que mos une als nuosso patrícios, aqueilha an que sonhamos.

Tal cumo Cristèle, tamien you naci na Tierra de Miranda, l cacho de tierra de l Nordeste pertués antre l Douro Anternacional i l riu Sabor, lhemitado a sul por lagoaça (hoije cunceilho de Freixo) i a norte por Outeiro... de Miranda (hoije cunceilho de Bergáncia). Ye l purmeiro cachoc de tierra reconhecidamente bilingue an Pertual i nel hai inda hoije dues lhénguas: la pertués, la fala “fidalga” ou “grabe” i l mirandés, la lhéngua “charra”, baixa, de ls pastores i buieiros de l Praino, l lhionés falado an Pertual, aqueilha que yá habendo sido la lhéngau de la corte mais amportante de la la Península Eibérica (ne l reino de Lhion baixo mediabal), fui durante ls seclos a seguir, por bias de las malhas que ls ampérios técen, siempre apuntada cumo un pertués “mal falado” ou ua mistura de pertués i castelhano. “Charra”, por isso, sien balor.

Até eiqui atrasado – bamos a dezir ls anhos 90 de l seclo XX – falar mirandés fui siempre mirado cumo un “stigma”, borra de eignoráncia i ser palhantre. Siempre mos dezírun que falábamos “mal”, nunca mos dezírun que falábamos “çfrente”. Inda para mais, yá quantá que todos ls mirandeses son bilingues, porque todos fálan tamien l pertués, l falar “fidalgo”. Ora, isto fai de la lhéngua mirandesa ua cousa sien grande serbentie de l punto de bista de la outelidade quemunicatiba.

La mie geraçon, nacidos ne ls anhos 60 i 70 de l seclo XX, fui la que biu falhar i ampeçar a quedar andeble la passaige familiar antre geraçones de la lhéngua. Por bias de barias rezones, claro: l baixo balor social deilha, la bergonha que daba delantre de gente “de baixo”, l nun ser percisa para quemunicar i la fuorça glotofágica de la lhéngua “fidalga”, l pertués, agora yá stribado na scola ounibersal i ne ls meios de quemunicaçon social que éran cada beç mais. Fui na mie geraçon que ls mirandeses cul “fidalgo” cumo lhéngua mai ampeçórun a ber-se mais.

Passa que esses todos un éran – nun éramos i nun somos! – filhos de mai solteira i sien pai ne l que respeita a lhénguas. Tubinos lhéngua mai, anton yá l pertués, mas tamien tubimos l mirandés cumo “lhéngua pai”. Si, nas famílias mirandesas, i an special nas famílias grandes que son ls lhugares mirandeses, siempre pulhi stubo bien firme outra lhéngua, aquien, nun le podendo chamar mai, talbeç puodamos chamar “lhéngua pai”.

Ora, arreparai: la lhéngua pai, que nun mos dou la teta, mas tamien mos dou l ser; la lhéngua pai, a quein nun chamamos ne ls delores de barriga, mas que sabemos tamien star eilhi para l que fur perciso. I yá se sabe: nun se le procura a naide se gusta mais de l pai ou de la mai, cumo bien mos amostrou Fracisco Niebro, l nuosso mais grande poeta ne l poema clássico Dues Lhénguas: “tengo dues lhénguas cumigo, i yá nun passo nien sou you sien ambas a dues.”

I agora l nuosso castigo ye este: Pai yá nun ye l home rijo i baliente que mos amparou ls dies i dou l sustento durante seclos. Bei-se fraco i andeble, las fuorças de quien un die fui la lhéngua mais amportante de la Península peç que son yá solo ua selombra. Segundo l redadeiro studo – de l’Ounibersidade de Bigo, quemandado pul catedrático Xosé Costas an 2020 – falaran hoije mirandés uas 3500 pessonas i hai mais 1500 que, querendo, tamien lo puoden falar. Pouquitos, cada beç menos. Segundo l mesmo studo, se Pertual nun punir de pies remédios cun fuorça para çfender l mirandés, este puode zaparecer cumo lhéngua biba an cinco ou seis lustros.

Pertual quier salbar l mirandés? Queremos ls mirandeses tirar de l purgatoiro l’alma de l nuosso pobo?

Yá quantá que nun nácen mirandeses cun l mirandés cumo lhéngua mai. Se los hai, cúnta-se puls dedos de las manos. Mas muitos, miles deilhes, mantenemos “la lhéngua pai” mui cerca. Ye eilha que mos cuntina a dar l aire de família, la nomeada.

Pus, nun queremos que pai se muorra ne l lar de ls bielhos, a la míngua i scundido de las miradas de todo mundo, mas quei podemos ls mirandeses fazer para l salbar? Cumo le splicamos hoije a un moço mirandés, para quien la “lhéngua” ye quaije un abó çconhecido, que nun podemos deixar sbarrulhar la família?

Buono, par’alhá de todo l que hai que fazer – i cun priessa – por parte de l Stado pertués i de las anstituçones para resguardar este patrimonho singular i sien preço que pertence a toda la naçon pertuesa (nun hai que misturar ls cunceitos de Pertual i lhéngua pertuesa, ls mirandeses, falando outra lhéngua, son pertueses de purmeira hora i de purmeira auga, i siempre tal quejírun ser, Miranda dou-se muita beç an sacrefício para çfender las frunteiras pertuesas) par’alhá de todo l que hai que fazer anstitucionalmente – sabe-se l que ye, nun ye pouco, mas nun bal la pena amentar nisso eiqui – l que puode un mirandés fazer, l que puodo you fazer para “tirar a pai de la forca”?

La repuosta nun ye custosa i ye mui singela: l que hai que fazer ye ousar la lhéngua. De l’alrobés de las cousas que se gástan, las lhénguas nun se gástan por serbíren, ye de l alrobés, anriquécen-se i renuoban-se cada beç que se úsan. Se tratamos de fazer bibir ua lhéngua “las lérias adúban mesmo las sopas”.

I hai que siempre da fé, cumo inda nun hai muito Rui Tavares, l solo deputado de l partido Livre, falando para çfender la lhéngua mirandesa ne l Cunceilho de la república, i falando an mirandés, dixo: ye melhor un mirandés malo que niun mirandés. Assi sendo, la çculpa de “nun sei falar”, “nun sei screbir”, nun passa disso mesmo, ua çculpa.

Claro, outra cousa que podemos fazer para animar la “lhéngua pai” ye screbir-la. Ou screbir subre eilha ne l jornales. Mirai, la mie “jeira de hoije” para fazer pula lhéngua ye amanhar este scrito. Un granico d’arena, que manhana puode ser ua manadica i apuis un buntonico, ua muntanha, ua sierra.

L que, heis de star d’acordo, ye bien mais singelo do que fazer un filme para dar fé d’adonde benimos.

Associaçon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa

