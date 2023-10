Ricardo Costa: “A televisão nunca fez um Presidente” e pode não bastar a Marques Mendes

Ricardo Costa, director de Informação da SIC, considera que as televisões não elegem Presidentes da República, mas os canais da Impresa têm agora como estrelas protocandidatos a dois dos três mais altos cargos do país. O social-democrata Luís Marques Mendes dá cartas no horário nobre de domingo da SIC generalista e já entreabriu a porta para a corrida a Belém; Pedro Nuno Santos estreia-se no comentário político televisivo na noite de segunda-feira na SIC Notícias e é conhecida a sua ambição pela liderança do PS (com a mira em São Bento). “Para mim não é nada matemático que Marques Mendes ganhe umas eleições presidenciais”, diz Ricardo Costa.

