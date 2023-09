Marques Mendes já ganha a Marcelo... nas audiências

Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa se ter habituado ao primeiro lugar do pódio das audiências de domingo à noite durante muitos anos, quando era comentador na TVI e na RTP, desta vez foi o seu putativo "sucessor" quem ganhou. Luís Marques Mendes teve, no último domingo, mais espectadores durante o seu comentário no Jornal da Noite da SIC do que a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa transmitida no Jornal Nacional da TVI meia hora antes.

De acordo com os dados da Marktest/MediaMonitor, os 20 minutos de entrevista ao Presidente da República realizada nos jardins do Palácio de Belém no encerramento da Festa do Livro, em directo no noticiário de horário nobre da TVI, foram acompanhados por uma média de 688 mil espectadores. Já os 32 minutos da rubrica de comentário de Marques Mendes na SIC foram vistos, em média, por 930 mil espectadores (valor que Marcelo até chegava a superar quando comentava na TVI até 2015).

Mas há mais um dado interessante: a rubrica de Marques Mendes teve uma média mais elevada de espectadores (um rating 9,7%) do que todo o tempo que durou o Jornal da Noite (8,9%), ao passo que a entrevista de Marcelo registou menos espectadores (7,2%), em média, do que todo o Jornal Nacional (7,5%), o que significa que houve quem mudasse para outro canal quando o Presidente apareceu em antena e quem escolhesse ver a SIC quando Marques Mendes estava a falar.

Embora não haja um horizonte de disputa eleitoral entre os dois, os números mostram que, nesta ocasião, o proto-candidato a Presidente da República e actual conselheiro de Estado de Marcelo ganhou ao actual "inquilino" do Palácio de Belém.

Há factores que poderão ter contribuído para o sucesso de Luís Marques Mendes. A conversa com Marcelo Rebelo de Sousa não foi muito publicitada com antecedência pela TVI e tratou-se de uma entrevista informal; o Presidente havia falado à comunicação social várias vezes durante a semana comentando a actualidade (até esteve na universidade de Verão do PSD). Do lado de Marques Mendes, era a primeira vez que voltava à SIC depois de ter anunciado no mesmo espaço de comentário, precisamente uma semana antes, a sua abertura a uma candidatura à Presidência da República.

"Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência da República, posso ser útil ao país, que é isso que conta, ter utilidade para o país, tomarei essa decisão", declarou Luís Marques Mendes no último domingo de Agosto, no seu habitual espaço de comentário na SIC. "Se eu vir que tem alguma utilidade uma candidatura minha, e que tenho o mínimo de condições para o concretizar, sou franco: tomarei essa decisão", acrescentou.

Foi o suficiente para se recordar e fazerem as contas sobre a sua participação entusiasmada, duas semanas antes, na Festa do Pontal ao lado de Luís Montenegro, apesar de Marques Mendes se ter apressado a garantir que não teve qualquer contacto com o líder social-democrata sobre a questão das presidenciais de Janeiro de 2026.

Porém, a actual disponibilidade do advogado e comentador mostra uma evolução do seu comportamento sobre o seu futuro político. Numa entrevista ao PÚBLICO em 2020, dizia que o cenário de uma candidatura a Belém não estava "minimamente" nas suas "prioridades, ideias, ambições ou horizontes". E na edição da Universidade de Verão do PSD no ano passado, insistiu que não equacionava "qualquer candidatura, seja essa, seja a outro cargo qualquer".