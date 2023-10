Ribeira Collection Hotel: Na margem do rio Vez, o charme e o sossego são por conta da casa

Localizada no centro de Arcos de Valdevez, a uma curta distância do Parque Nacional Peneda-Gere^s, nesta unidade de alojamento do grupo Piamonte Hotels é impossível não relaxar.

Se os hotéis viessem acompanhados de bula, a do Ribeira Collection Hotel certamente teria impressa a seguinte frase: indicado para o tratamento do stress e demais maleitas da vida agitada na cidade. Tendo como principais substâncias activas a paisagem dominada por um espelho de água translúcido e o som da água a cair no pequeno declive que o rio Vez sofre ali mesmo em frente, esta unidade hoteleira bem pode puxar dos galões em matéria de propriedades terapêuticas. Dentro e fora de portas, uma vez que o sossego e a natureza estão ali mesmo à espreita, em pleno Parque Nacional Peneda-Gerês. Localizado no centro da vila de Arcos de Valdevez, num edifício datado de 1916, o Ribeira Collection Hotel ainda goza dessa vantagem adicional de ser relativamente pequeno (são 37 quartos).