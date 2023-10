OE2024: Governo “fechou a porta” a professores, corte de 1200 milhões no IRS e baixa de IRC, diz PSD

Medina apresenta cenário macroeconómico do orçamento para 2024 aos partidos com assento parlamentar. Governo baixa previsões de crescimento para 2024 e já alinha pelos 1,5% do Banco de Portugal.

Dois dias depois de o Banco de Portugal ter revisto em baixa a projecção do crescimento económico no próximo ano de 2,4 para 1,5%, o Governo rendeu-se às evidências e é com esse valor que está agora a trabalhar o Orçamento do Estado para 2024. Um valor ainda mais baixo do que os 2% que tinha inscrito em Abril no Programa de Estabilidade. Ainda assim, espera-se que a economia portuguesa cresça este ano na casa dos 2,1 ou 2,2%,

Estes foram os números comunicados nesta manhã por Fernando Medina à Iniciativa Liberal, no âmbito da consulta aos partidos ao abrigo do direito da oposição. O deputado João Cotrim Figueiredo contou ainda que o ministro das Finanças adiantou que "o saldo orçamental será positivo mas abaixo de 1% e em 2024 será perto de 0%", e que a despesa pública ultrapassará os 10 mil milhões de euros.

Haverá redução de IRS, mas muito abaixo dos 1200 milhões de euros propostos pelo PSD, e não há qualquer abertura para a recuperação do tempo de serviço congelado aos professores. Essa foi a primeira conclusão com que a delegação social-democrata saiu da reunião com o ministro das Finanças sobre o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

A segunda é ainda uma esperança: Fernando Medina mostrou-se “receptivo” a algumas propostas do PSD no âmbito da habitação, nomeadamente a redução fiscal temporária por cinco anos na construção (a taxa normal é de 23%, mas os sociais-democratas propõem 6%), na compra e nos rendimentos do arrendamento.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro de quase uma hora com os ministros das Finanças e dos Assuntos Parlamentares, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, disse que o Governo “não apresentou praticamente nenhuns números do cenário macroeconómico” com que irá trabalhar o OE2024, mas também não terá insistido, uma vez que “o que preocupou” os sociais-democratas foi a “receptividade” às suas propostas.

“O Governo não parece aberto à proposta para a recuperação de 20% ao ano do tempo de serviço dos professores nem para qualquer mexida na taxa do IRC (tem sido uma prioridade do PSD). Sobre o IRS, a redução que se prepara para fazer é bastante inferior à do PSD”, apontou Miranda Sarmento, contando que não foi discutido qualquer travão às rendas. “Pareceu-nos que este OE segue a linha dos anteriores e os portugueses vão continuar a pagar impostos máximos para ter serviços mínimos”, disse.

"Apoio directo" no crédito à habitação e rendas

No final da sua reunião com os ministros, André Ventura contou que Medina não adiantou quaisquer metas orçamentais e admitiu apenas que o crescimento económico "será menor" no próximo ano, o que "é preocupante". Sobre medidas, ficou a garantia que, "independentemente das deduções, quem ganha o salário mínimo não pagará IRS", que será prorrogada a devolução da receita de IVA no valor do ISP, e que haverá "apoio directo" às famílias no crédito à habitação e nas rendas quando a taxa de esforço for superior a 35 e 55%, respectivamente.

O líder do Chega afirmou que Fernando Medina "garantiu que este ano vão acabar as cativações" e que o Ministério das Finanças "deixará de supervisionar e de ter poder de controlo sectorial sobre outros ministérios". O ministro afirmou que o Governo "irá trabalhar no equilíbrio orçamental" e fará um "forte esforço para a redução da dívida pública". Mas que está preocupado com a possível contaminação de outros países europeus que correm risco de recessão, como Itália e França, e com os países que arriscam procedimentos por défice excessivo.

Banco de Portugal mais pessimista

O Governo continuava, até aqui, a trabalhar oficialmente com as previsões do Programa de Estabilidade 2023-2027, de Abril, que previa que a economia crescesse este ano 1,8% e 2% em 2024, enquanto o défice se situaria nos 0,4% este ano e e 0,2% no próximo.

Na quarta-feira, 4 de Outubro, o Banco de Portugal reviu em baixa as previsões de crescimento da economia para este ano e para 2024 para valores abaixo do que o Governo esperava. Depois de uma travagem na economia nos segundo e terceiro trimestres, o regulador liderado pelo antigo ministro das Finanças Mário Centeno estima que a economia cresça este ano 2,1% (em Junho, contava que fossem 2,7%) e tem uma perspectiva ainda mais conservadora para 2004: 1,5% em vez dos 2,4% que desenhava em Junho.

Pelo PSD, reuniram-se com Fernando Medina e Ana Catarina Mendes o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, os deputados Duarte Pacheco e Hugo Carneiro, e o vice-presidente do partido António Leitão Amaro.

As reuniões entre o Governo e os partidos decorrem durante toda a manhã e estes últimos serão recebidos por ordem decrescente da representação parlamentar (do PSD para o Livre). No entanto, o PS, por ser o partido do Governo, será o último.