Economia trava: Banco de Portugal revê previsões de crescimento em baixa

Banco central foi surpreendido por travagem brusca da economia a partir do segundo trimestre do ano e passou agora a apontar para taxas de crescimento bem mais baixas tanto em 2023 como 2024.

Depois de um primeiro trimestre surpreendentemente positivo, a economia portuguesa começou definitivamente a sentir o efeito negativo da subida das taxas de juro em toda a Europa e estagnou, correndo mesmo o risco de entrar em recessão técnica na segunda metade do ano. O Banco de Portugal viu-se forçado a rever em baixa as suas previsões de crescimento para este ano e o próximo para valores bem abaixo daquilo que o Governo estava à espera.

A menos de uma semana da apresentação pelo Executivo da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o banco central lança um alerta sobre a conjuntura difícil por que está a passar a economia nacional. Se em Junho, depois de se saber que o crescimento tinha surpreendido pela positiva nos primeiros três meses do ano, o Banco de Portugal reviu em alta as suas projecções e passou a prever uma variação do PIB em 2023 de 2,7%, agora, perante o desempenho fraco registado nos dois trimestres seguintes, fez o movimento inverso e passou a prever um crescimento substancialmente mais baixo, de 2,1% este ano.

Para 2024, a revisão é ainda mais acentuada: em vez do crescimento de 2,4% projectado em Junho, o Banco de Portugal antecipa agora apenas 1,5%. No documento, a entidade liderada por Mário Centeno explica que “a revisão do crescimento anual em 2023 reflecte a incorporação dos dados mais recentes de contas nacionais e um menor crescimento estimado para o segundo semestre, em particular das exportações”, ao passo que “a revisão do crescimento em 2024 decorre maioritariamente do desempenho menos favorável da actividade ao longo de 2023 e, em menor grau, da revisão das hipóteses de enquadramento e da consideração de um perfil menos favorável das exportações no início do ano”.

Isto é, o Banco de Portugal ficou surpreendido com a forma como, nos segundo e terceiro trimestres deste ano, “a actividade económica terá estagnado”, afectada pelo “menor dinamismo nos principais parceiros comerciais”, pelos “efeitos cumulativos da inflação” e pela “maior restritividade da política monetária”.

No segundo trimestre, como já revelou o INE, a economia estagnou, registando um crescimento em cadeia nulo. Para o terceiro trimestre, as projecções do Banco de Portugal são mesmo de uma contracção em cadeia, com o quarto trimestre a ficar também próximo de zero. Isto é, a economia portuguesa estará, de acordo com as projecções do banco central, no limiar de registar uma recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de variação negativa do PIB em cadeia.

As revisões do Banco de Portugal são especialmente fortes nas exportações. Em Junho, previam-se crescimento de 7,8% em 2023 e de 4,2% em 2024 nesta componente do PIB, mas agora as expectativas não vão além de 4,1% e 2,1%, respectivamente.

O crescimento do consumo privado também foi revisto em baixa, de 1,6% para 1% este ano e de 1,7% para 1,3% no próximo.

O Governo, embora a sua última previsão oficial ainda seja a feita no Programa de Estabilidade de Abril de um crescimento de 1,8% este ano, também estava a contar com um desempenho da economia bem mais forte. O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou em Julho que o crescimento da economia este ano poderia ser de 2,7%.