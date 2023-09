Crédito à habitação com indexante de 70% e bonificação alargada e simplificada

O Conselho de Ministros aprova medidas para aliviar o aumento das prestações do crédito à habitação que tem disparado com a inflação.

As prestações do pagamento dos empréstimos para habitação passarão a ter um indexante de 70% da Euribor – com a referência a seis meses, mas também aplicável a outros prazos temporais – e a bonificação do crédito para o mesmo fim vai ser alargada e simplificada pelo Governo. Estas duas medidas serão aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira.