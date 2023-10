Rishi Sunak sobre identidade de género: “Homem é homem, mulher é mulher”

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, defendeu a sua perspectiva sobre identidade de género num discurso esta quarta-feira, declarando ser "senso comum" que "um homem é um homem e uma mulher é uma mulher" — palavras que motivaram críticas por parte de activistas pelos direitos das pessoas LGBTI+ e aplausos de quem participava no congresso do Partido Conservador.

Depois da promessa de aprovar nova legislação para que assassinos "sexuais e sádicos" passem o resto das suas vidas a cumprir pena de prisão, Rishi Sunak enumerou outras questões que, segundo o próprio, "não deveriam ser controversas", como a necessidade de "os pais saberem o que os seus filhos aprendem na escola sobre relações".

"Os doentes têm de saber quando os hospitais se referem a homens ou a mulheres", continuou o chefe de Governo, durante o discurso de encerramento do congresso do seu partido, que este ano se realizou em Manchester. "E não devemos ser intimidados a acreditar que as pessoas podem ser do sexo que quiserem. Não podem. Um homem é um homem e uma mulher é uma mulher — isto é senso comum."

Em Abril passado, Sunak já tinha sido notícia por concordar que "nenhuma mulher tem pénis", excluindo mulheres trans. Aí, escolheu um tom mais moderado, acrescentando que "deve sempre haver compaixão, compreensão e tolerância para com aqueles que estão a questionar o seu género", mas que "a questão do sexo biológico é fundamentalmente importante" para os direitos e os espaços das mulheres.

Mais recentemente, em Junho, a PinkNews, um site de notícias britânico que cobre temas LGBTI+, acusou o primeiro-ministro de ridicularizar a existência das mulheres trans, após ser divulgado um vídeo, gravado em segredo, de Sunak numa reunião com os deputados conservadores.

No vídeo, ouve-se um homem, supostamente o chefe de Governo, a dizer que o líder dos Liberais-Democratas, Ed Davey, "tem estado muito ocupado" a tentar "convencer toda a gente de que as mulheres têm pénis". "Todos sabem que sou grande apologista de que toda a gente estude matemática aos 18 anos, mas afinal temos de nos concentrar na biologia", acrescentou. ​

Em reacção, um porta-voz de Downing Street argumentou que essas declarações eram "uma piada dirigida a um adversário político, e não a um grupo específico".

Um homem trans é um homem, uma mulher trans é uma mulher

Embora a identidade de género seja um tema amplamente debatido entre os políticos britânicos, um estudo da Ipsos, publicado em Junho, concluiu que a maioria da população considera que as pessoas trans são discriminadas no Reino Unido.

No mesmo sentido, um inquérito de 2022 da organização More in Common revelou que 46% dos cerca de 5000 cidadãos entrevistados concordam que "um homem trans é um homem e uma mulher trans é uma mulher". Menos de um terço disse discordar.

Crimes de ódio contra trans batem recordes no Reino Unido Os crimes de ódio contra pessoas trans denunciados às autoridades atingiram um número recorde no ano passado em Inglaterra e no País de Gales. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior britânico, entre Março de 2022 e Março de 2023 foram registados 4732 crimes de ódio em função da identidade de género, uma subida de 11% face ao ano anterior. A larga maioria deste tipo de crimes no Reino Unido continua a ser cometida por motivos racistas, num total de 101.906 ocorrências nos 12 meses em questão.

Na sequência do discurso de Rishi Sunak nesta quarta-feira, India Willoughby, conhecida jornalista e apresentadora inglesa trans, acusou o primeiro-ministro de "colocar pessoas em perigo e incitar a ameaças às suas vidas", num vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter).

"Temos um Governo e um primeiro-ministro que não reconhece as pessoas trans", defendeu. "Se não se reconhece a existência de um grupo de pessoas, então é óbvio que essas pessoas não têm direitos."

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post