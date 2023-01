Sunak bloqueia lei de identidade de género escocesa e reacende debate independentista

É a primeira vez que uma lei aprovada pelo parlamento da Escócia é vetada por Londres. Governo escocês denuncia “ataque frontal” à democracia do território e alerta: “Será o primeiro de muitos” vetos.

O braço-de-ferro entre os partidos independentistas que governam a Escócia desde 2007 e o Governo britânico sobre o futuro constitucional do território escocês no Reino Unido entrou numa nova e inexplorada etapa, depois de o primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, ter decidido bloquear uma lei, aprovada pelo parlamento de Edimburgo, destinada a facilitar o processo de alteração do género legalmente atribuído aos cidadãos transgénero.