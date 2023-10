Putin: vítimas da queda do avião de Prigozhin tinham vestígios de granada no corpo

Foram encontrados fragmentos de granadas nos restos mortais das vítimas da queda do avião em que viajava o antigo líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em Agosto passado. A informação foi revelada esta quinta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A 23 de Agosto, o jacto privado Embraer que transportava três tripulantes e sete passageiros, entre os quais Yevgeny Prigozhin, de Moscovo a São Petersburgo despenhou-se na região de Tver, a norte da capital russa.

Nos meses anteriores ao alegado acidente, o deteriorar da relação (que foi, durante décadas, de confiança) entre o líder dos mercenários e o Kremlin tornou-se cada vez mais evidente, culminando na tentativa de rebelião do Grupo Wagner contra o regime, em Junho.

Nesse contexto, as suspeitas de aliados do Wagner, assim como de analistas ocidentais, sobre o que, ou quem, levou a aeronave a despenhar-se rapidamente caíram sobre Vladimir Putin.

Agora, o Presidente russo falou sobre o caso para sugerir que a queda do avião não foi causada por um ataque de mísseis, como alegado por muitos dos que acreditam no seu envolvimento, mas por uma granada de mão lançada por alguém a bordo do avião. Nenhum dos passageiros sobreviveu.