Costa escreveu ao líder dos socialistas europeus a pedir mão de ferro em relação a Fico

Em carta enviada ao presidente do Partido Socialista Europeu, o líder do PS exige que Löfven promova a expulsão de Robert Fico se este se aliar à extrema-direita.

António Costa quer que os valores dos socialistas europeus sejam preservados e exige a expulsão, de entre as forças que integram o Partido Socialista Europeu (PSE), do partido eslovaco liderado por Robert Fico se este se aliar à extrema-direita para formar governo na Eslováquia.

Em carta enviada esta quarta-feira a Stefan Löfven, ex-primeiro-ministro sueco e actual presidente do PSE, noticiada pelo Observador e a que o PÚBLICO também teve acesso, Costa começa por “expressar” a preocupação do PS em relação à “situação política na Eslováquia” depois das eleições legislativas do passado domingo.

Escrevendo enquanto secretário-geral socialista e recordando que o Smer (partido de Fico) é membro do PSE, António Costa afirmou: “Para nós, é impossível que qualquer membro da nossa família política entrar numa coligação com a extrema-direita”, frisou numa missiva escrita em inglês.

Já depois das eleições eslovacas, Stefan Löfven escreveu a Robert Fico dando conta de que iria monitorizar as acções e decisões do partido e avisando que tomaria as devidas acções para expulsar o Smer do PSE se o partido eslovaco não mudasse o sentido da sua actuação. Fico reagiu a tal missiva garantindo não ceder a “chantagens”.

“Tendo em conta as suas recentes posições sobre a situação política na Eslováquia, queremos apoiar a sua acção e encorajá-lo a passar uma mensagem clara à liderança partidária [do Smer] de que há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada por qualquer membro do PSE”, escreve ainda o também primeiro-ministro português.

O partido nacionalista Smer, que venceu as eleições de domingo com mais de 23% dos votos, promete acabar com a ajuda do país à Ucrânia e há muito critica a política de imigração da União Europeia, ao passo que Fico, já incumbido de formar governo, é há muito visto como um político pró-russo e próximo do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Por outro lado, está em cima da mesa o cenário de uma potencial aliança com o partido ultranacionalista (e assumidamente pró-russo) Partido Nacionalista Eslovaco (SNS), que conseguiu 5,6%.

António Costa defende junto do líder dos socialistas europeus que será necessário avaliar de perto “afirmações e políticas” contrárias ao respeito pelo Estado de direito e “continuar a assegurar uma clara condenação da Rússia enquanto agressor da Ucrânia”. “Apoiando totalmente os valores que a nossa família política defende”, continua.