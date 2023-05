Stefan Löfven: A Suécia “não tem de suplicar à Turquia” para entrar na NATO

O ex-primeiro-ministro sueco e presidente do Partido Socialista Europeu acredita que o debate sobre as armas nucleares deve ser relançado, mas a prioridade é apoiar a Ucrânia.

Em Portugal para participar na Cimeira Social, que decorreu no fim-de-semana no Porto, o ex-primeiro-ministro sueco e actual presidente do Partido Socialista Europeu, Stefan Löfven, acredita que a legitimidade do projecto europeu assenta em grande parte na defesa dos direitos sociais. A criação de empregos e o crescimento económico devem ser os ingredientes para a manutenção do Estado social nos países. Olhando para o seu próprio país, berço do modelo de Estado social europeu, deixa um aviso: “Não há uma lei natural a dizer que irá manter-se para sempre.”