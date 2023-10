Ataque russo a café de aldeia ucraniana faz mais de 50 mortos

EPA/Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak HANDOUT

Habitantes da pequena localidade de Hroza, na província de Kharkiv, realizavam uma cerimónia fúnebre no momento do ataque. Zelensky fala de “agressão genocida”.

Pelo menos 51 pessoas morreram esta quinta-feira num ataque russo a um café situado numa aldeia no Leste da Ucrânia, um dos ataques mais mortíferos dos últimos meses, ao mesmo tempo que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participava na cimeira da Comunidade Política Europeia, que reuniu cerca de 50 líderes europeus na cidade espanhola de Granada.

Zelensky denunciou o ataque na aldeia de Hroza, na província de Kharkiv, como um “crime russo comprovadamente brutal” e “um acto de terrorismo completamente deliberado”. Em Granada, o Presidente ucraniano apelou aos aliados ocidentais para que ajudem a reforçar as defesas antiaéreas da Ucrânia, afirmando que “o terror russo tem de ser travado”.

“A Rússia precisa deste e de outros ataques terroristas semelhantes apenas para uma coisa: fazer da sua agressão genocida a nova norma para todo o mundo”, afirmou Zelensky, acrescentando: “Estamos a falar com os líderes europeus, em particular, sobre o reforço da nossa defesa antiaérea, o reforço dos nossos soldados, a protecção do nosso país contra o terror. E nós responderemos aos terroristas.”

O ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, disse que os habitantes da pequena aldeia de cerca de 330 pessoas estavam a realizar uma cerimónia fúnebre no café quando este foi atingido.

“De todas as famílias da aldeia, de todos os lares, havia pessoas presentes nesta cerimónia. É uma tragédia terrível”, disse Klymenko em declarações à televisão ucraniana. Sete pessoas foram hospitalizadas após o ataque, o mais devastador a uma área residencial nas últimas semanas.

As autoridades publicaram imagens das equipas de salvamento em busca de sobreviventes no meio dos escombros fumegantes. Algumas fotos mostravam corpos deitados ao lado de placas de betão e de metal retorcido, e outras mostravam trabalhadores de resgate a transportar corpos cobertos.

Klymenko disse que não ficou imediatamente claro se as forças russas, que invadiram a Ucrânia há 19 meses, tinham bombardeado a aldeia ou disparado um míssil.

A tropa ucraniana recapturou Hroza no ano passado, durante uma contra-ofensiva na província de Kharkiv. A aldeia situa-se a mais de 40 km da actual linha da frente, onde se têm registado combates ferozes em torno da cidade de Kupiansk e nas florestas próximas.