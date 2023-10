Podcast: Mudar o Atlântico em quatro vagas. Conhecer o oceano

As potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial são o tema deste podcast.

A área marinha portuguesa representa 24% da região europeia do Atlântico, partilhada com Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. No projecto iFADO, cooperam os cinco, para conhecer e monitorizar esta imensa região comum.

Mudar o Atlântico em quatro vagas é uma série editorial sobre as potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial.

Esta série editorial tem o apoio do Programa Espaço Atlântico 2014-2020.