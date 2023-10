PS chumba limitações aos telemóveis nas escolas, mas recomenda estudo ao Governo

Os socialistas não fecham a porta a mexer na lei no futuro, mas consideram que é preciso estudar primeiro o tema e incentivar as escolas a encontrarem as soluções que consideram “mais adequadas”.

Ainda não é conhecido o parecer do Conselho das Escolas pedido pelo ministro da Educação sobre o uso dos telemóveis nas escolas, mas a Assembleia da República arrancou nesta quarta-feira a discussão sobre o tema. Embora não tenha fechado a porta a mexer na lei no futuro, o PS defendeu que a decisão de impor limitações deve ficar a cargo dos estabelecimentos de ensino e chumbou as iniciativas da oposição que propunham restringir o uso do telemóvel nos recreios. Mas recomendou ao Governo que crie um estudo sobre o uso das tecnologias nas escolas.