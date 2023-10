“Lisboa-Oeiras-Cascais-Madrid” é o nome oficial da Vuelta de 2024

Os nomes das localidades que vão receber duas das três etapas da Volta a Espanha do próximo ano vão constar no nome oficial da prova. “Lisboa-Oeiras-Cascais-Madrid”, assim se chamará aquela que é considerada uma das maiores competições velocipédicas do mundo.

O nome constará em todo o merchandising oficial da Vuelta de 2024, que vai começar em 17 de Agosto em Lisboa, em princípio com um contra-relógio entre a Torre de Belém e a Praia da Torre, no concelho de Oeiras. Seguir-se-ão mais duas etapas em Portugal, nos dias 18 e 19 de Agosto, entre Cascais e Ourém e entre a Lousã e Castelo Branco.

O nome da prova faz parte do contrato celebrado entre a Unipublic, empresa privada que organiza a Vuelta há 40 anos, e as autarquias e regiões de turismo que recebem a prova. Desse acordo fazem também parte cláusulas em que a empresa espanhola se compromete a promover os concelhos portugueses que recebem as três primeiras etapas da prova, nomeadamente através de imagens transmitidas em directo durante as tiradas.

Representantes da empresa, que já têm uma equipa a trabalhar em Portugal, disseram ao PÚBLICO ter a certeza “que a promoção turística das localidades será enorme, até porque a transmissão em directo da TVE chega a 190 países”.

“O retorno económico directo será igualmente muito significativo. Nos locais por onde a volta passa o negócio de restaurantes, de outro comércio e da hotelaria triplica, podendo chegar aos 500 mil euros por dia”, afirmam os responsáveis da Unipublic.

Lembram ainda que a prova tem uma caravana de 3 mil pessoas, entre ciclistas, técnicos, assistentes, publicitários e jornalistas, “que gastam 150 euros por dia” durante a semana anterior à realização de cada etapa, quando é montada toda a estrutura da prova. Os jornalistas creditados na edição deste ano foram 1028, representado 298 meios de comunicação de 28 nacionalidades.

Portugal investe dois milhões de euros

O PÚBLICO revelou nesta quarta-feira que os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, em parceria com as regiões de turismo locais, vão pagar cerca de um milhão de euros (50% das autarquias e outro tanto do turismo) para terem a prova nos seus concelhos. Os profissionais da Unipublic confirmaram estes valores e revelaram que as cidades de Ourém, Lousã e Castelo Branco, por onde também passa a prova, em parceria com o Turismo do Centro, “vão investir igual valor”.

No total será pouco menos de dois milhões de euros, um valor que os organizadores dizem ter tido “em conta a realidade económica portuguesa”. Lembram mesmo que, na prova deste ano, “Barcelona pagou 1,1 milhões de euros para receber a primeira etapa da Vuelta”. “É um investimento que terá um retorno económico directo muito maior”, garantem.

Os responsáveis da Unipublic dizem ainda que depois de ter sido anunciado que a prova tinha início em Portugal no dia 17 do mês passado, o evento “está a merecer o interesse de vários concelhos do interior” que “estão a contactar a organização em Portugal para que as etapas sejam desenhadas para passar pelas suas vilas e cidades”.

Dizem também que “o mesmo está a acontecer com marcas portuguesas que vêem na Vuelta uma possibilidade de promover internacionalmente as suas marcas e produtos”.

Esta será a segunda vez que a Volta a Espanha em bicicleta começará em Lisboa, depois de o mesmo ter acontecido em 1997, para promover a Expo-98, que se realizou na capital portuguesa.

A partida de Lisboa de 1997 foi, aliás, a primeira vez que a Vuelta saiu para fora das fronteiras de Espanha. Daí para cá aconteceu por mais rês vezes: seguiram-se Assen (Países Baixos), em 2009, Nimes (França), em 2017, e Utrecht, em 2022.

Mais pormenores sobre a etapa portuguesa da Volta a Espanha serão revelados no dia 25 deste mês, quando a prova for apresentada em Portugal.