Etapas de Volta a Espanha no distrito de Lisboa custam um milhão de euros

As três câmaras do distrito de Lisboa – Lisboa, Oeiras e Cascais – que vão receber duas das três etapas da Volta a Espanha em bicicleta de 2024 vão investir, juntamente com as associações de turismo locais, um milhão de euros. Já as autarquias de Ourém, Lousa e Castelo Branco, que também recebem a Vuelta, a Associação de Turismo do Centro e o Turismo de Portugal não revelaram quanto vão gastar.

