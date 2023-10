Nobel da Química de 2023 distingue a descoberta dos minúsculos pontos quânticos

O Prémio Nobel da Química de 2023 distingue os cientistas Alexei Ekimov, Louis Brus e Moungi Bawendi, pelo seu contributo para a criação dos chamados “pontos quânticos” – partículas minúsculas de semicondutores que podem ser aplicadas em transístores, lasers ou computadores quânticos (sem ocupar muito espaço).

O Comité do Nobel destaca o papel destes cientistas na “descoberta e desenvolvimento dos pontos quânticos, nanopartículas tão pequenas que o seu próprio tamanho determina as suas propriedades”. Estes pontos quânticos têm, geralmente, entre dois a cinco nanómetros, ou seja, um milionésimo de milímetro – algo irrisoriamente pequeno.

No entanto, é o formato destes nanocristais que permite pensar na sua utilização para criar processadores mais pequenos e rápidos, produzir semicondutores com menores custos (a maioria da nossa tecnologia, como a inteligência artificial, depende destes chips) ou ainda no tratamento de cancro (colocando os pontos quânticos como “alvos”).

Estes ainda são apenas algumas possibilidades destes pontos quânticos, ainda sem muitas aplicações práticas – mas já estão presentes nas televisões LED, para permitir maior qualidade das cores, por conseguir propagar outras frequências de luz.

O cientista russo Alexei Ekimov, do Instituto Vavilov (Rússia), sintetizou pela primeira vez nanocristais (daquilo que depois viríamos a apelidar de “pontos quânticos”) no final dos anos 1970, num trabalho seguido pelo químico norte-americano Louis Brus, da Universidade de Columbia (Estados Unidos). Ambos conseguiram produzir estes nanocristais, com Louis Brus a atingir o ponto de suspensão coloidal, no qual os nanocristais estavam na sua forma líquida – e assim são mais fáceis de controlar.

No entanto, só em 1993 é que foram produzidos os primeiros pontos quânticos de elevada qualidade, através do contributo de Moungi Bawedi, norte-americano com ascendência franco-tunisina que trabalha no Instituto de Tecnologia do Massachusetts. A sintetização coloidal, aplicada nesse trabalho, ainda é a técnica mais eficaz para criar estes nanocristais: um processo químico no qual se aquece a solução (com cloreto de cobre e outros compostos, por exemplo) para criar moléculas simples, os monómeros, que serão “cozidos” a altas temperaturas até atingir o volume necessário para o ponto quântico pretendido. Esta técnica garante um maior controlo aos cientistas, já que é a concentração de monómeros que determina o formato e tamanho do ponto quântico.

Além do prestígio associado ao Nobel, também há um prémio monetário de 11 milhões de coroas suecas (923 mil euros) para os vencedores.

O Nobel mais velho

Desde 1901, os prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciências da Suécia, pelo Comité do Nobel e pelo Instituto Karolinska a pessoas ou organizações com contributos excepcionais nas áreas da medicina, da física, química, literatura, economia e da paz. Em mais de um século, estas distinções criadas por Alfred Nobel já galardoaram mais de 900 pessoas e organizações – entre as quais apenas 63 mulheres.

Em 2022, o Comité do Nobel distinguiu a “química do clique”: uma simples e eficaz ferramenta de construção molecular. Os cientistas Barry Sharpless, Morten Meldal e Carolyn Bertozzi foram laureados pelo desenvolvimento destas ferramentas que tentam ligar moléculas como se fossem legos – um mecanismo útil na criação de novos materiais ou novos fármacos, por exemplo.

Como nas restantes categorias destacadas pelos prémios Nobel, também na Química há disparidades na representação das mulheres cientistas. Entre os 189 premiados com este Nobel, apenas oito eram mulheres (quatro das quais, laureadas nos últimos cinco anos). A primeira premiada foi Marie Curie (1911, pela descoberta e estudo dos elementos químicos rádio e polónio), já depois de ter recebido o Nobel da Física em 1903 – tornou-se a primeira pessoa a ter dois prémios Nobel, algo que apenas outras quatro pessoas repetiram em mais de um século.

Mas há outros nomes familiares nesta lista de laureados, como Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna (2020, pelo desenvolvimento da ferramenta de edição do genoma CRISPR/Cas9) ou Paul Crutzen, Mario Molina e Frank Sherwood Rowland (1995, pelos trabalhos em torno da formação e decomposição do ozono e que alertaram para a destruição da camada de ozono).

Há também factos curiosos com o Nobel da Química: o cientista mais velho a ser premiado é John B. Goodenough, que tinha 97 anos quando recebeu esta distinção em 2019, pelo contributo para as baterias de lítio (que estão em quase todos os nossos equipamentos electrónicos).

O Nobel da Química atribuído esta quarta-feira é o terceiro da edição de 2023, depois do Nobel da Medicina, que este ano distinguiu Katalin Karikó e Drew Weissman pelas descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, e do Nobel da Física, que premiou Anne L’Huillier, Ferenc Krausz e Pierre Agostini pelos trabalhos sobre os electrões à escala dos atossegundos.

Depois destes três prémios, há outros três anúncios nos próximos dias: esta quinta-feira, ficaremos a conhecer o Nobel da Literatura; na sexta-feira, o Nobel da Paz; e, por fim, o Nobel da Economia será atribuído na próxima segunda-feira.