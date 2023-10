Máximas podem chegar aos 38 graus. Perigo de incêndio rural agrava-se até sábado

De acordo com a previsão do IPMA, na sexta-feira as temperaturas máximas podem chegar aos 38 graus Celsius em Santarém, 37 em Setúbal e 36 em Évora e Beja.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se gradualmente até sábado, acompanhando a subida das temperaturas máximas que na sexta-feira podem chegar aos 38 graus em Santarém, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou esta quarta-feira os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, em perigo máximo de incêndio rural.

Este risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vai de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental, vento em geral fraco, podendo ser forte nas terras altas até ao meio da manhã e descida da temperatura máxima no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (no Porto e em Aveiro) e os 34 (em Évora e Beja).