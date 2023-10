PS chumbou há duas semanas o fim do regime dos residentes não habituais que Costa anunciou

O PS rejeitou no dia 20 de Setembro projectos de lei do BE e do PCP para acabar com o regime dos residentes não habituais em 2024, medida que António Costa agora anunciou.

Depois de o PS ter rejeitado pôr fim ao regime dos residentes não habituais durante anos, o primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que este estatuto vai acabar em 2024. António Costa aproxima-se, assim, do Bloco de Esquerda (BE) e do PCP que têm vindo a defender a medida no Parlamento, mas ainda há duas semanas o PS chumbou no Parlamento projectos de lei destes partidos que propunham precisamente revogar o estatuto no próximo ano.