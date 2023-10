Festival de luz e tecnologia volta a iluminar o espaço público de Aveiro

Arte e tecnologia juntas e em perfeita comunhão com o património da cidade. Assim é o festival Prisma/Art Light Tech, que arranca nesta quarta-feira em Aveiro, prolongando-se até sábado. A iniciativa integra a programação da Aveiro Tech Week, semana inteiramente dedicada à tecnologia e cultura, e promete dar mais brilho e luz a vários espaços icónicos da cidade. Esta edição, que começa no interior de edifícios históricos, abrindo-se, depois, para espaços ao ar livre – com instalações de luz e projecções – é dedicada à beleza natural do planeta Terra, procurando chamar a atenção para os perigos de uma atitude negligente perante a natureza.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt