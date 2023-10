Ex-administrador da Abercrombie & Fitch acusado de explorar sexualmente outros homens

Mike Jeffries, antigo CEO da Abercrombie & Fitch, retalhista norte-americana de moda que durante anos conquistou um público jovem através da sua imagem ousada, e o seu companheiro, Matthew Smith, são acusados de, através de um intermediário, recrutar jovens para eventos sexuais. Oito homens disseram à BBC que participaram nessas ocasiões, alguns dos quais alegaram ter sido explorados ou abusados.

A Abercrombie & Fitch (A&F) — que também detém a marca Hollister — afirmou estar “chocada e enojada” com o alegado comportamento. Já o casal Jeffries e Smith não respondeu a quaisquer pedidos de comentário, informa a emissora britânica.

De acordo com a BBC, o magnata da moda explorava jovens adultos para sexo em eventos que organizava nas suas residências em Nova Iorque e em hotéis de luxo em todo o mundo, incluindo em Londres, Paris, Veneza e Marraquexe.

Como parte de uma investigação de dois anos, a emissora falou com 12 homens que descreveram ter participado ou organizado eventos que envolviam actos sexuais para Jeffries, de 79 anos, e para o seu parceiro britânico, Smith, de 60 anos, entre 2009 e 2015.

Os oito homens que participaram nos eventos disseram que foram recrutados por um intermediário, que descreveram como tendo um nariz inexistente coberto com um penso de pele de cobra. A BBC identificou-o como James Jacobson.

Jacobson, actualmente com 70 anos, reagiu ofendido às acusações, tendo, através do seu advogado, negado “qualquer comportamento coercivo, enganador ou forçado” da sua parte. E reforçou: “Todas as pessoas com quem tive contacto e que participaram nestes eventos foram de olhos bem abertos.”

Mas dois antigos procuradores dos Estados Unidos, a quem a BBC pediu para analisar os documentos e os testemunhos recolhidos durante a investigação, apelaram a uma investigação para determinar se podem ser apresentadas queixas por tráfico sexual. De acordo com a lei americana, o tráfico sexual inclui fazer com que um adulto viaje para outro estado ou país para ter relações sexuais a troco de dinheiro, recorrendo à força, ao engodo ou à coerção.

Metade dos homens contactados pela BBC sobre o seu recrutamento recordou ter sido inicialmente enganada sobre a natureza dos eventos. Outros disseram ter percebido que haveria sexo envolvido. Todos relataram terem sido pagos.

Fundada em 1892, a marca de moda foi originalmente criada para os homens do campo, mas depois de ter sido comprada pela The Limited, em 1988, começou a apostar no mercado dos jovens e tornou-se numa das maiores marcas de vestuário dos EUA. Mike Jeffries destacou-se no mundo da moda ao transformar a A&F num retalhista multimilionário para adolescentes, a partir dos anos 90. Terminou a sua carreira em 2014, quando se demitiu na sequência do declínio das vendas, tendo saído com uma indemnização de cerca 25 milhões de dólares (23,85 milhões de euros), atestam os registos da empresa na altura, citados pela BBC.