Dívida dada como incobrável pelo fisco mais do que duplicou desde 2016

A carteira de dívidas fiscais dos contribuintes que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já deu como “incobrável” tem vindo a aumentar de forma significativa nos últimos anos e representa um “factor de risco acrescido para a sustentabilidade das finanças públicas”, alerta o Tribunal de Contas (TdC) no parecer à Conta Geral do Estado de 2022, entregue no Parlamento nesta terça-feira, repetindo um aviso já feito nos dois pareceres anteriores.

