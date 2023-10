Cosec passa a ser detida a 100% pela Allianz Trade

Multinacional que adquiriu a participação do BPI alterou já a composição da comissão executiva e do conselho fiscal da empresa portuguesa de seguros de crédito, foi hoje anunciado.

A Allianz Trade tornou-se accionista única da Cosec – Companhia de Seguro de Crédito, após a conclusão da compra da participação do BPI, e fez alterações na comissão executiva e no conselho fiscal, anunciou hoje.

“A primeira alteração diz respeito à comissão executiva, que passará a ser composta por quatro membros. Bruno Filipe Rodrigues, que está na Cosec desde 2017, ocupando até agora o cargo de director financeiro, passa a integrar a comissão executiva como CFO [administrador financeiro, na sigla em inglês]”, informou a a empresa de seguros de crédito, em comunicado.

Os restantes três membros da comissão executiva mantêm-se em funções: Vassili Christidis, presidente executivo (CEO), que vai acumular também a função de presidente da comissão de administração; Placido Furnari, administrador com o pelouro de Riscos e Sinistros; e André Granado, administrador com o pelouro Comercial e Marketing.

O conselho de administração vai ainda integrar como administradores não executivos Nadine Accaoui, CFO da Allianz Trade Mediterrâneo, Médio Oriente e África (MMEA), que renova o mandato, e Riccardo Noto, administrador com o pelouro das Operações da Allianz Trade MMEA.

José Vairinhos deixa o cargo de presidente do conselho de administração da Cosec, que ocupou durante os últimos meses, e regressa como vogal ao conselho fiscal, que vai passar a ser presidido por Alexandre Lucena e Vale. Francisco Avillez será vogal.

No final de Fevereiro, a Allianz Trade anunciou que ia comprar a participação de 50% do BPI na Cosec, passando a deter a totalidade da empresa, numa operação que estimou na altura ficar concluída no primeiro semestre deste ano.