Sp. Braga regressa a Berlim para jogar cartada importante frente a Union fragilizado

O Sp. Braga joga esta tarde (17h45, Eleven), em Berlim, uma cartada importante frente aos alemães do Union Berlin, adversário da segunda ronda do Grupo C da Liga dos Campeões. Opositor que o emblema português defrontou na época passada para a Liga Europa (vitória em casa e derrota na Alemanha, ambas por 1-0) e que se afigura como o “rival” directo num cenário de disputa pelo terceiro lugar, isto face ao estatuto de Real Madrid e Nápoles e aos resultados da primeira jornada, que colocam as duas equipas na cauda, ainda a zero.

Sem abdicar da ambicionada passagem aos oitavos-de-final da competição, o clube minhoto sabe que o futuro na prova milionária — depois da derrota caseira na estreia frente ao campeão italiano — depende da capacidade de impor-se a um Union Berlin em crise, a lutar para vencer a “depressão” provocada por um ciclo de cinco derrotas consecutivas — quatro na Liga alemã, onde ocupa o 11.º lugar, com apenas dois triunfos em seis jogos, e uma (1-0) em Madrid, ante o Real, que na terceira jornada visita Braga.

Quinto na Liga, depois da vitória para o campeonato na Amadora, Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, conta com um grupo de 23 “guerreiros” onde falta apenas o lateral direito espanhol Victor Gómez, lesionado frente ao Estrela.

Em alternativa, depois de uma última sessão de treino em Braga, viajou com a comitiva o sueco Joe Mendes, de 20 anos, de regresso aos eleitos mais de mês e meio depois da última aparição para a terceira pré-eliminatória da Champions (frente ao Backa Topola, na Sérvia).

Atento às intenções dos minhotos está o suíço Urs Fischer, técnico do Union do defesa português Diogo Leite. Fischer reconhece o momento difícil, as inseguranças, a quebra de confiança e as baixas que lhe retiram opções. A tudo responde com o brio e entrega dos jogadores, que esperam o apoio de mais de 70 mil adeptos para poderem dar a volta à situação e bater o Sp. Braga.

“É especial encontrar os meus antigos companheiros”



??? Diogo Leite em declarações à DAZN, a nova casa da ELEVEN | @inesslvpereira

?? Vê as declarações completas https://t.co/Rn9Nw2yX6Z#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/LeFeLQFVII — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 2, 2023

Nesta terceira presença na fase de grupos da Champions, os minhotos já disseram que pretendem desfrutar ao máximo e, no processo, tentar mostrar a qualidade futebolística de um grupo disposto a surpreender e que, na Alemanha, poderá beneficiar da “seca” de golos do ataque do Union, que não marca há três jogos.