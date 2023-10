Beyoncé anuncia estreia a 1 de Dezembro do seu novo filme

Filmado durantetournée do álbum Renaissance, a cantora norte-americana mostra agora trailer do seu novo filme que mistura documentário com actuações ao vivo.

“Cuidado com o que pedes, porque eu sou capaz de atender aos teus pedidos. Bilhetes à venda agora, nos cinemas a 1 de Dezembro”, escreveu nesta segunda-feira Beyoncé no seu Instagram. O post em que anuncia a chegada em Dezembro às salas de cinema norte-americanas do filme Renaissance: A Film by Beyoncé lança o trailer com uma citação da letra da sua canção All Up in Your Mind.

O filme que vai ser lançado pela produtora da artista, a Parkwood Entertainment, vai incluir não só filmagens dos concertos que deu durante a tournée do premiado álbum Renaissance que terminou no último domingo, revela a revista Variety, mas também partes do documentário que acompanhou a artista durante a gravação do disco que lançou em 2022 e a preparação da digressão. Além dos videoclipes do álbum visual que o acompanhará.

Nos Estados Unidos, Renaissance: A Film by Beyoncé será distribuído directamente através da cadeia de cinemas AMC Theatres, não tendo passado pelo circuito de distribuidores tradicionais, como explica o The Guardian. E a revista Variety revelou que, tal como acontece com o filme autofinanciado Taylor Swift: The Eras Tour que chegará aos cinemas norte-americanos a 13 de Outubro, Beyoncé receberá mais de 50% das receitas de bilheteira

O seu marido, Jay-Z, e os seus filhos também aparecem no trailer que mostra Beyoncé a ensaiar com a sua filha mais velha, Blue Ivy, de 11 anos, e que dançava em palco durante os espectáculos da digressão. “O meu objectivo para esta digressão era criar um lugar onde todos fossem livres e ninguém fosse julgado", diz em voz off a artista premiada com Grammy neste trailer agora lançado.

Este não é o primeiro filme-concerto lançado pela artista norte-americana de 42 anos. Em 2009 lançou I Am...Yours em DVD, filmado ao vivo no Wynn Casino de Las Vegas. Anos depois, em 2013, surgiu na HBO Life Is But a Dream, filmado no Revel Casino de Atlantic City e mais recentemente Homecoming, que foi lançado na Netflix, com o espectáculo que Beyoncé deu no festival Coachella em 2018.