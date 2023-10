Activistas climáticos criticam serviço “ridículo” de jactos privados para pessoas e cães

O grupo de activistas pelo clima Extinction Rebellion criticou a empresa de consultoria da área da aviação K9 Jets pelo serviço “ridículo” de viagens em jactos privados que, além de pessoas, transporta ainda os cães dos passageiros por 9352 euros.

A empresa britânica, que já opera nas cidades norte-americanas de Nova Jérsia e Los Angeles, em Frankfurt, na Alemanha, e em Paris e Lisboa, realizou, na semana passada, o primeiro voo entre Dubai e Londres. Numa fotografia publicada nas redes sociais, a K9 Jets assinala o “entusiasmo com a nova rota”, mostrando uma passageira a beber champanhe com o seu golden retriever que ocupa o lugar do lado.

“A K9 Jets acredita que os membros da família dos animais de estimação merecem viajar com conforto e estilo ao lado de seus donos”, declarou Adam Golden, fundador da empresa, citado pelo Guardian. Noutras imagens, há cães sentados nas cadeiras, sofás e no colo dos tutores.

Já Todd Smith, activista do Extinction Rebellion e ex-piloto, destaca que este novo serviço “é a prova clara de que as pessoas super-ricas ainda são capazes de amar um animal” e defende a importância de utilizar combustíveis verdes para todos em vez de apostar em “aeroportos de jactos privados superpoluentes” que transportam uma minoria.

“O aeroporto de Farnborough [Reino Unido] é conhecido por esta forma de viagens excessivas e continua a fazer greenwashing para fugir à responsabilidade com contos de fadas sobre o chamado 'combustível de aviação sustentável'”, declarou, citado pelo mesmo jornal.

Em resposta, o fundador da K9 Jets assegura que não é uma companhia de aviação e, como tal, não possui nenhuma aeronave, mas adianta que os jactos só levantam voo quando atingem a capacidade máxima de passageiros e cães. “Levamos a sério a nossa responsabilidade para com o meio ambiente e tomamos medidas para limitar o nosso impacto, comprometendo-nos a compensar as emissões de carbono de todos os voos que operamos”, afirma.

Em relação aos preços, Adam Golden diz que entre a oferta estão preços comparáveis aos praticados pelas companhias aéreas que incluem o transporte do animal no valor da viagem do dono.