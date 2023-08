Mulher é expulsa de avião por levar cão de assistência emocional

O cão não tinha açaime, nem os documentos exigidos. As imagens que mostram o momento estão a dividir os internautas. A mulher acabou por abandonar o avião e embarcar num outro voo.

Uma mulher foi expulsa de um avião da Viva Aerobus, com destino à Cidade do México, no dia 9 de Agosto, por transportar consigo um cão de assistência emocional. Os assistentes de bordo solicitaram a saída da passageira, tendo em conta que não tinha os documentos exigidos a este tipo de animal e que o mesmo não estava a usar açaime.

As imagens partilhadas nas redes sociais, que mostram o momento em que os assistentes de bordo interpelam a mulher, estão a gerar controvérsia entre os que não concordam com a decisão e os que são a favor do cumprimento das regras.

Muitos passageiros decidiram intervir em defesa da passageira, mas em vão. Num dos vídeos divulgados, pode ouvir-se um dos passageiros a relatar a situação. "Eles [tripulantes] estão a expulsar a rapariga que está a chorar. Os passageiros não querem que ela saia", acrescentando: "O cão não parece ser mau". "Queremos o cão no voo", afirmou.

Pasajeros apoyan a mujer para evitar que la bajen de vuelo de Viva Aerobus con perrito de apoyo emocional.



Por medio de TikTok, un usuario compartió un video del momento en el que una mujer es obligada a abandonar el avión, debido a que su lomito no traía bozal. pic.twitter.com/CeqbhLvea1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 11, 2023

A mulher acabou por abandonar o avião, depois de os assistentes de bordo terem dito que a decisão se baseava no "procedimento da companhia aérea". Mais tarde, a empresa aérea divulgou um comunicado, no qual explicava a decisão. A Viva Aerobus garantiu ainda que a mulher embarcou num voo posterior, assim que todos os requisitos foram cumpridos.

"A passageira foi transferida para um voo posterior para que pudesse adquirir um açaime adequado e, uma vez cumprido o requisito, a nossa passageira e o seu cão fizeram a viagem sem qualquer inconveniente", pode ler-se num comunicado divulgado nas redes sociais.