Russell Brand alvo de uma segunda investigação, informou a polícia do Vale do Tamisa

As autoridades estão a investigar as denúncias feitas por uma mulher entre 2018 e 2022.

Uma segunda força policial britânica disse, nesta segunda-feira, que tinha aberto uma investigação na sequência de denúncias de assédio e perseguição feitas contra o actor e comediante Russell Brand.

No mês passado, o jornal The Sunday Times e o programa documental Dispatches, do Channel 4 TV, noticiaram que quatro mulheres tinham acusado Brand, de 48 anos, de crimes sexuais, incluindo uma violação, entre 2006 e 2013.

Brand rejeitou as “alegações criminais muito graves”, afirmando nas suas redes sociais que nunca teve relações sexuais não-consentidas.

Na semana passada, a polícia de Londres disse que, na sequência dos relatos dos media, tinha aberto uma investigação sobre uma série de alegações de crimes sexuais não-recentes que teriam sido cometidos na capital e em todo o país.

Nesta segunda-feira, na sequência de novos relatos do Daily Mail e da BBC, a polícia do Vale do Tamisa, que cobre uma área a noroeste de Londres, disse que estava a investigar as denúncias feitas por uma mulher entre 2018 e 2022. A mulher em causa, que, adianta a BBC, foi acusada de assédio por Brand, em 2017, dirigiu-se às autoridades há duas semanas com novos dados.

“Nas últimas duas semanas, a polícia do Vale do Tamisa recebeu novas informações em relação a alegações de assédio e perseguição que remontam a 2018”, disse aquela esquadra de polícia num comunicado. “Esta informação está a ser investigada; como tal, seria impróprio comentar uma investigação em curso.”

Não houve resposta imediata a um pedido de comentário de representantes de Russell Brand.