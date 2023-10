Louis Vuitton regressou ao colégio e Stella McCartney criou um mercado sustentável

As duas marcas da LVMH destacaram-se ao oitavo dia da Semana da Moda de Paris. O certame encerra na terça-feira com a apresentação da Chanel.

À medida que a Semana da Moda de Paris se aproxima do final, ainda há algumas colecções a desvendar. Nesta segunda-feira, o destaque do dia ficou a cargo da Louis Vuitton de Nicolas Ghesquière. O director criativo apostou na alfaiataria, tornada mais moderna por um toque geométrico. Já Stella McCartney deixou uma mensagem de sustentabilidade.

O desfile da marca estrela da LVMH encheu um edifício em ruínas nos famosos Campos Elísios, em Paris. As modelos pareciam saídas de um filme a preto e branco, com riscas e cintos exagerados a moldarem a silhueta dos coordenados. As saias longas foram combinadas com grandes casacos estilo bomber, também usados com calções — um visual quase saído de um colégio, tal como os blazers, a evocar os uniformes escolares.

A contrastar com o universo escolar, não faltaram brilhos, em ambiente de festa: dos decotados macacões em lantejoulas com padrão xadrez às (ultra) minissaias. Já com as esguias calças de cintura alta, Nicolas Ghesquière escolheu combinar volumosas camisas, num jogo de proporções.

Na plateia, a grande estrela foi Zendaya, com um vestido branco com um fecho dourado, que posou perante a lente dos fotógrafos. Também não faltou Pharrell Williams, o novo colega de Ghesquière, responsável pela direcção criativa da linha masculina da Louis Vuitton.

Antes da maison francesa, a manhã ficou a cargo da britânica Stella McCartney. O desfile aconteceu em plena rua, com vista para a Torre Eiffel. A criadora criou uma espécie de mercado de produtos sustentáveis, que serviu de cenário para os vestidos esvoaçantes ou as calças cintilantes que dominam a proposta da próxima Primavera/Verão.

Desfilaram tanto homens, como mulheres, para mostrar que “qualquer um pode usar estas coisas”, salientou a designer aos jornalistas depois do desfile. Independentemente do género, usaram fatos dourados em jacquard ou vistosos padrões florais, adornados com os alfinetes de peito assinados por Andrew Logan.

Nas bancas do “mercado” colocou em exposição algumas das soluções de sustentabilidade que distinguem a marca da LVMH — conhecida por não usar matéria-prima de origem animal. Por exemplo, há tecidos feitos a partir de algas ou “pele” de maçã. Mostrou, ainda, peças da colecção infantil ou até produtos de beleza.

Foto MOHAMMED BADRA/Reuters

“Qualquer coisa é melhor do que nada: encontrem-se com as pessoas, aprendam coisas novas, tentem levar uma garrafa reutilizável com água quando saírem ou levem um saco para ir às compras”, exemplificou. E deixou ainda um apelo que pode parecer estranho para alguém que trabalha nesta indústria: “Parem de consumir tanta moda porque sabemos que não precisamos disso.”

A Semana da Moda de Paris termina esta terça-feira, 3 de Outubro, com as apresentações da Chanel e Miu Miu.