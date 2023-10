Sem telemóveis na escola “foi quase como se tivesse tido autorização para brincar”

Rodrigo, aluno do 6.º ano de escolaridade, tem passado as últimas semanas mais leve, menos tenso, menos ansioso e mais focado. Até já se esquece do telemóvel, que antes era um vício. É o próprio a dizê-lo. Levanta o braço efusivamente, como aprendeu na escola, para nos contar que, desde que o uso dos telemóveis foi proibido em todo o recinto escolar, tem brincado mais... Joga mais à bola, corre, conversa e convive mais com os colegas. Agora que desligaram, sentem-se mais ligados. O resto da turma assente com a cabeça em concordância –​ essa também é uma verdade para eles.

