Incêndio em discoteca em Múrcia faz pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio numa discoteca em Múrcia, no Sudeste de Espanha, informou o presidente da câmara da cidade, acrescentando que as equipas de salvamento ainda estão à procura de pessoas desaparecidas.

O incêndio deflagrou na madrugada deste domingo na discoteca Teatre, em Múrcia, informaram os serviços de emergência na rede social X (antigo Twitter). José Ballesta, presidente da câmara de Múrcia, informou na X que foi confirmada a morte de 13 pessoas.

??Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13 personas.



No exterior da discoteca, jovens abraçam-se, chocados, à espera de informações sobre os desaparecidos. “Tenho cinco membros da família lá dentro. Não sei onde estão… Tenho também dois amigos”, disse uma das pessoas no exterior, que não quis ser identificada.

Imagens divulgadas pelos bombeiros de Múrcia mostraram estes profissionais a tentar controlar as chamas no interior do edifício da discoteca. A partir das imagens, já se consegue ver que o incêndio destruiu parte do telhado.

José Ballesta já declarou três dias de luto pelos mortos no incêndio. No exterior da Câmara Municipal de Múrcia, as bandeiras também já estão a meia haste. “Estamos devastados”, afirmou José Ballesta, ao canal de televisão espanhol 24h, adiantando que as equipas de salvamento ainda estavam à procura de várias pessoas dadas como desaparecidas. O presidente disse ainda que o incêndio começou por volta das 6h e que já estava sob controlo.

Neste momento, as autoridades estão a tentar determinar a causa do incêndio, informou José Ballesta. Quatro pessoas foram levadas para o hospital devido à inalação de fumo.