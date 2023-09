Concurso de acesso ao superior termina com quase 50 mil estudantes colocados

Número final é muito semelhante ao registado no ano passado. Na terceira fase de ingresso garantiram lugar 1654 alunos.

O concurso nacional de acesso ao ensino superior ficou concluído com a colocação de 1654 estudantes na terceira fase de ingresso, cujos resultados são divulgados este sábado. Este número faz elevar para praticamente 50 mil o total de alunos que entram nas universidades e politécnicos públicos neste ano lectivo, um número muito semelhante ao registado no ano passado.

De acordo com informação divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dos 1654 estudantes colocados na terceira fase do concurso nacional de acesso, apenas 998 ainda não tinham lugar nas instituições de ensino públicas. Os restantes tinham sido colocados em fases anteriores, mas optaram por mudar de curso.

Deste modo, o número total de estudantes admitidos após a colocação as três fases de colocação ascende a 49.996. É um número muito semelhante ao registado em igual período do ano passado, em que entraram no ensino superior público 50.315 alunos.

Estes números consolidam a excepcionalidade dos últimos quatro anos de ingresso as universidades e politécnicos, com números totais de colocados sempre à volta dos 50 mil estudantes, em boa medida fruto da alteração, aprovada no primeiro ano da pandemia de covid-19 e mantida nos anos seguintes, das regras de conclusão do ensino secundário.

Nos últimos anos, os jovens não tiveram que realizar exames nacionais para conclusão do ensino obrigatório, respondendo apenas às provas específicas para ingresso no ensino superior. A partir do próximo ano lectivo haverá novas regras de acesso.

Os 49.996 colocados nas três fases de ingresso significam que foram ocupadas 92% das vagas a concurso neste ano lectivo. A maioria dos estudantes encontrou lugar em cursos do sistema universitário (29.876, ocupando 97,2% das vagas existentes). No ensino politécnico, foram colocados 20.120 alunos. Este número corresponde a uma taxa de ocupação de 85,1% dos lugares inicialmente fixados.

Para a terceira fase, as instituições de ensino superior decidiram colocar a concurso 2866 vagas, às quais acresceram 652 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados em fase anterior que foram agora colocados na terceira fase, bem como uma vaga adicional criada por desempates e dez vagas adicionais criadas para candidatos sem classificação final.

Os estudantes agora colocados têm que fazer a matrícula na instituição de ensino superior nos próximos dias – o período fixado começa este mesmo sábado e termina já na segunda-feira. No início deste ano lectivo, foram antecipados os calendários de candidaturas e colocações no ensino superior o que permitiu, pela primeira vez, concluir o concurso de ingresso no final de Setembro.

Desta terceira fase do concurso sobraram 1875 vagas, que as instituições de ensino superior podem utilizar para reforçar lugares já fixados nos concursos especiais de acesso em curso.