Há mais colocados em Medicina e as médias baixaram

Governo permitiu acréscimo de 51 vagas no concurso geral nas escolas médicas. Curso com média mais elevada é o de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho.

O número de estudantes colocados em cursos de Medicina, na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, cujos resultados são divulgados este domingo, é o mais elevado de sempre. Entraram nas escolas médicas 1595 alunos, mais 56 do que no ano passado, o que terá contribuído para uma diminuição das notas de acesso. Na lista de licenciaturas com médias mais elevadas destacam-se as três de Engenharia Aeroespacial.